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16.03.2021 23:16
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал идею присвоения стадиону во Львове имени Бандеры

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев посчитал за "откровенный плевок в адрес жертв украинских националистов" предложение назвать именем предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры стадион "Арена Львов".
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Ранее украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале сообщило, что с такой просьбой обратился к правительству Украины Львовский областной совет. По данным издания, инициативу поддержали 68 депутатов.

Фото: REUTERS
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"Вот такой откровенный плевок в адрес жертв украинских националистов", - оценил идею Константин Косачев в беседе с ТАСС. Он напомнил, что "Арена Львов" была построена к чемпионату Европы 2012 года, который прошел в Польше и на Украине. "Вряд ли его бы допустили к Евро с таким титулом", - считает сенатор.

"Пикантность ситуации в том, что инициатором переименования львовского стадиона выступили представители городской фракции под громким названием "Европейская солидарность", - подчеркнул он. - Будем надеяться, не только в Польше поймут, как именно понимают на Украине "европейскую солидарность".

Парламентарий напомнил, что это не первый случай переименования спортивного объекта на Украине в честь участников преступных военных формирований: недавно депутаты горсовета Тернополя единогласно поддержали инициативу мэра о присвоении центральному стадиону, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, имени другой одиозной фигуры - Романа Шухевича. Тогда Посол Израиля потребовал немедленной отмены решения, а польский Институт национальной памяти выразил протест в связи с оскорблением памяти польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА.

"И вот теперь новый сюрприз из числа тех, о которых мы предупреждали с самого начала", - резюмировал Константин Косачев.

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