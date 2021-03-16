Косачев прокомментировал идею присвоения стадиону во Львове имени Бандеры

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев посчитал за "откровенный плевок в адрес жертв украинских националистов" предложение назвать именем предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры стадион "Арена Львов".

Ранее украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале сообщило, что с такой просьбой обратился к правительству Украины Львовский областной совет. По данным издания, инициативу поддержали 68 депутатов.

"Вот такой откровенный плевок в адрес жертв украинских националистов", - оценил идею Константин Косачев в беседе с ТАСС. Он напомнил, что "Арена Львов" была построена к чемпионату Европы 2012 года, который прошел в Польше и на Украине. "Вряд ли его бы допустили к Евро с таким титулом", - считает сенатор.

"Пикантность ситуации в том, что инициатором переименования львовского стадиона выступили представители городской фракции под громким названием "Европейская солидарность", - подчеркнул он. - Будем надеяться, не только в Польше поймут, как именно понимают на Украине "европейскую солидарность".

Парламентарий напомнил, что это не первый случай переименования спортивного объекта на Украине в честь участников преступных военных формирований: недавно депутаты горсовета Тернополя единогласно поддержали инициативу мэра о присвоении центральному стадиону, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, имени другой одиозной фигуры - Романа Шухевича. Тогда Посол Израиля потребовал немедленной отмены решения, а польский Институт национальной памяти выразил протест в связи с оскорблением памяти польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА.

"И вот теперь новый сюрприз из числа тех, о которых мы предупреждали с самого начала", - резюмировал Константин Косачев.