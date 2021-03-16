Космонавт Анна Кикина послужила прообразом новой куклы Barbie

Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина послужила прообразом новой куклы Barbie, сообщила ТАСС пресс-служба компании - владельца бренда.

Кукла-космонавт представлена в двух видах экипировки: полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

По словам самой Анны Кикиной, которые передает ТАСС, проект "дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей". Это не значит, что каждая девочка должна захотеть стать космонавтом, "самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе".

В то же время в компании уточнили, что новинка не предназначена для продажи.