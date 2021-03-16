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16.03.2021 15:10
Рубрика: Общество

Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube

Российский журналист Антон Красовский написал письмо главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором попросил его обратить внимание на политику YouTube в отношении RT.

Фото: РИА Новости
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В частности, Красовский рассказал, что интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко собрало больше 2 млн просмотров и было тут же заблокировано модератором.

"Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим", - отметил журналист.

В итоге с каждым разом выдача видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля. После этого телеканал решил перейти на коммерческие отношения с YouTube и Google, но ни одна рекламная кампания не прошла модерацию. Это коснулось фильмов про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию, про российского параатлета Дмитрия Игнатова, который мечтает о кругосветном путешествии на яхте, интервью с вице-мэром Москвы Анастасией Раковой о борьбе с коронавирусом.

"Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны", - написал Красовский.

"Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю", - цитирует Красовского RT.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии YouTube

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