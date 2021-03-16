Малкин стал третьим игроком "Питтсбурга", набравшим 1100 очков

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин достиг отметки в 1100 очков в НХЛ, став третьим игроком клуба, которому удалось это сделать.

"Питтсбург" встречался с "Бостоном" и вынужден был отыгрываться после гола Мэтта Гржельчика. Отыгрались "пингвины" при помощи Малкина, который ассистировал Эвану Родригесу. Сидни Кросби вывел свою команду вперед, а Малкин сделал счет 3:1, набрав 1100 очков в карьере за "Питтсбург". Точку в матче поставил Джейк Гюнцель - 4:1.

Fun fact: Evgeni Malkin has points in each of his last eight home games (3G-9A). He also has an eight-game point streak. #NHL101 pic.twitter.com/l7Mxqim0MI — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 16, 2021

Малкин набрал очки в восьмом подряд матче. Он стал всего лишь третьим игроком в истории клуба, кому удалось достичь отметки в 1100 очков после Марио Лемье и Кросби. За карьеру Малкин забросил 424 шайбы и отдал 676 голевых передач. После окончания встречи именно россиянин был признан первой звездой встречи.

В другом матче дня "Флорида" переиграла "Чикаго" - 6:3. Российский страж ворот "пантер" Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.