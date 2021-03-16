Матвиенко: Общение родителей и учителей не должно ограничиваться чатами

Несмотря на развитие цифровых технологий, школа должна оставаться пространством живого общения всех участников образовательного процесса, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала на встрече сенаторов с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Глава Совфеда подчеркнула, что родители и педагоги должны быть союзниками в вопросах обучения и воспитания детей в школе. Однако их общение зачастую сводится к электронным дневникам, массенджерам и школьным чаты, "это настораживает".

"Цифровизация - это хорошо, мы с этим не спорим, но она не должна вытеснять нормальный живой диалог", - заявила Матвиенко. Она предложила использовать практику родительских советов и другие подобные форматы, чтобы "школа оставалась территорией полноценного человеческого общения".

Она также призвала авторов стратегических программ в сфере образования не увлекаться "бюрократическим новоязом, который непрофессионалам понять бывает очень непросто".

"Наша позиция простая: все нормативные акты должны быть содержательными и понятными, в том числе - и для родителей, и для самих учащихся. <…> Тогда мы будем обретать союзников в реализации этих стратегических документов", - заключила она.