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16.03.2021 22:32
Рубрика: Власть

Ставка на кадры

Валентина Матвиенко: Зарплаты учителям в ряде регионов повышают за счет роста нагрузки
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 55(8406)
Российские педагоги часто вынуждены работать на износ, чтобы обеспечить себе достойный заработок, это не способствует привлечению в школы талантливых специалистов, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во вторник она провела встречу сенаторов с вице-премьером Татьяной Голиковой, посвященную стратегии развития образования, и указала на ряд проблем отрасли. Одна из них - доходы педагогов.

"Мы обязаны стремиться к постоянному росту уровня жизни учителей. Наивно полагать, что мы сумеем привлечь в профессию талантливых, амбициозных специалистов, сохраняя сегодняшний уровень оплаты труд", - считает глава Совфеда.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Надо признать, что выполнение майского указа в части зарплаты учителей в ряде регионов идет за счет роста нагрузки. На стандартную учительскую ставку сейчас прожить трудно, приходится работать буквально на износ, что, безусловно, не ведет к росту качества образования", - подчеркнула сенатор.

Она напомнила, что в прошлом году Совфед принял обращение к правительству об утверждении единых требований к оплате труда педагогов. "Очень надеемся здесь на вашу поддержку", - сказала Матвиенко, обращаясь к Голиковой. По словам вице-премьера, в правительстве намерены выработать одинаковые подходы к оплате труда учителей и врачей и определить, из чего должен состоять оклад, чтобы им не приходилось работать на полторы-две ставки.

В целом, по оценке Татьяны Голиковой, система образования справилась с вызовами прошлого года, но есть проблемы - знания, полученные на дистанционном обучении, не везде оказались качественными. Кроме того, из-за коронавируса не удалось избавиться от третьих смен. На начало 2021 года число обучающихся в третью смену в стране снизилось почти на 5 тысяч, или на 20,6 процента, по сравнению с 2019 годом, рассказала вице-премьер. "Мы рассчитывали, что ликвидируем полностью третью смену, но, к сожалению, пандемия этому помешала, и пока третья смена сохраняется в четырех регионах страны. Это республики Бурятия, Дагестан, Тыва и Чеченская Республика", - сообщила она.

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В правительстве рассчитывают ликвидировать третьи смены "в ближайшее время" с учетом темпов создания новых школьных мест, добавила она. А именно - "к 2025 году в рамках нацпроекта ("Образование") запланировано создание в общей сложности более 1 миллиона школьных мест".

Кроме того, в России могут сократить длительность обучения в колледжах по ряду рабочих профессий. Прошлый год был трудным для экономики, подросла безработица. Как отметила Голикова, 34% безработных сегодня - люди в возрасте до 29 лет. Среди причин - недостаточная гибкость системы профессионального образования. По словам вице-премьера, сейчас идет дискуссия о том, чтобы "по отдельным направлениям профессионально-технического образования сократить сроки подготовки, тем самым реагируя на быстро меняющийся рынок труда". "Мы насчитали порядка 200 таких (специальностей)", - уточнила Голикова.

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