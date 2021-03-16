Медики ожидают появления "белорусского штамма" коронавируса

Вероятность появления "белорусского штамма" коронавируса весьма высока, заявила 16 марта заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в Беларуси Елена Гасич. Об этом сообщает белорусское государственное новостное агентство БелТА.

По ее словам, ранее в стране уже сформировались устойчивые "белорусские варианты" вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С. "Несмотря на то, что коронавирус значительно менее изменчив, чем ВИЧ, высока вероятность появления "белорусского" варианта и этого возбудителя", - отметила Гасич.

Ранее в Беларуси были зафиксированы случаи инфицирования британским штаммом коронавируса, в основном их обнаружили у граждан республики, прибывших из Польши, Египта и с Украины. Согласно последним официальным данным, с начала пандемии в Беларуси зафиксировано более 304 тысяч случаев заболевания (население страны составляет около 9,5 миллиона человек), скончались от вызванных коронавирусом осложнений 2 112 человек.