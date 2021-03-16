Месси повторил рекорд Хави по числу матчей за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд Хави по числу матчей за каталонский клуб.

В понедельник капитан "Барселоны" Лионель Месси проводит свой 767-й матч за каталонский клуб. Таким образом он повторил результат рекордсмена клуба - Хави.

"Барселона" на своем стадионе в рамках 27-го тура чемпионата Испании принимает "Уэску". В первом тайме каталонцы усилиями Месси, забившего свой 20-й гол в чемпионате, и Антуана Гризманна забили в ворота гостей два мяча.

В самом конце первой половины встречи "Уэска" получила право на пенальти, причем его назначение выглядело весьма сомнительным. И Рафаэль Мира отыграл один мяч.