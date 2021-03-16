Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами

Инвалидам хотят разрешить закреплять за своим автомобилем парковочное место около дома. Поправки об этом депутаты внесли в законопроект о гаражной амнистии после второго чтения, рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

"Если закон будет принят, то люди, ограниченные в передвижении, смогут в упрощенном порядке бесплатно получать участки на государственной или муниципальной земле для возведения некапитальных гаражей или под индивидуальную парковку", - подчеркнул он.

По его мнению, очень важно, чтобы автомобиль человека с инвалидностью был припаркован как можно ближе к выходу из подъезда. "Особенно это актуально для людей на колясках. Зимой, например, они не могут припарковаться даже недалеко от дома" - пояснил Терентьев.

Он также напомнил, что другие положения законопроекта позволяют оформить без оплаты в собственность землю под гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, то есть - до введения в действие Градостроительного кодекса. Планируется, что закон будет принят и заработает к 1 сентября 2021 года.