Новости

Apple согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты 04:05
Минприроды: Уровень пожарной опасности в лесах России вырастет в апреле 03:52
На МКС будут искать место утечки воздуха с помощью бумаги 03:32
Жители Канады стали отказываться от вакцины компании AstraZeneca 03:21
HHS: США отговаривали Бразилию от покупки вакцины "Спутник V" 03:12
В Иордании после ужесточения карантинного режима вспыхнули протесты 02:53
Сенат США утвердил кандидатуру на пост главы МВД 02:17
Минздрав Австрии заявил о начале третьей волны COVID-19 02:14
Аэропорт Денвера возобновил работу после снегопада 02:03
Байден выдвинул кандидата на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями 01:40
В США одномоторный самолет столкнулся с автомобилем 01:28
Месси оформил дубль в матче против "Уэски" 01:26
В США нарушителей карантина разогнали с помощью перечных шариков 01:18
Китай передаст миротворцам ООН 300 тысяч доз вакцин от COVID-19 01:15
Британские власти расширили список стран "повышенного риска" 00:49
Разминировать запад провинции Алеппо планируется к лету 00:28
Месси повторил рекорд Хави по числу матчей за "Барселону" 00:15
Уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca 00:10
В Москве собака напала на 2-летнего ребенка 15.03.2021
В США три человека погибли при наезда машины на пешеходов 15.03.2021
В Подмосковье девять детей пострадали в крупном ДТП 15.03.2021
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая 15.03.2021
Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов 15.03.2021
СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 15.03.2021
В Петербурге начнут разводить мосты 15.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
16.03.2021 03:52
Рубрика: Власть

Минприроды: Уровень пожарной опасности в лесах России вырастет в апреле

По предварительным климатическим прогнозам, уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов, отметив, что во всех регионах страны ситуация разная.

Регионы призвали вовремя открывать пожароопасный сезон

Данный прогноз затронет прежде всего "южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большую часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край", - цитирует ТАСС. Министр отметил, что в настоящее время вызывает беспокойство повторяемость лесных пожаров высоких и экстремальных классов в Калмыкии.

В ближайшее время Александр Козлов планирует посетить ряд регионов, чтобы на месте выяснить, что необходимо для эффективной борьбы с лесными пожарами. "Не для того, чтобы оценить, а именно посмотреть, чем и как мы можем быть полезны", - отметил министр.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Правительство Минприроды Лесные пожары

Главное сегодня

Уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Путин возглавил совет по науке и образованию
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты