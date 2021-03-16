Минприроды: Уровень пожарной опасности в лесах России вырастет в апреле

По предварительным климатическим прогнозам, уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов, отметив, что во всех регионах страны ситуация разная.

Данный прогноз затронет прежде всего "южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большую часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край", - цитирует ТАСС. Министр отметил, что в настоящее время вызывает беспокойство повторяемость лесных пожаров высоких и экстремальных классов в Калмыкии.

В ближайшее время Александр Козлов планирует посетить ряд регионов, чтобы на месте выяснить, что необходимо для эффективной борьбы с лесными пожарами. "Не для того, чтобы оценить, а именно посмотреть, чем и как мы можем быть полезны", - отметил министр.