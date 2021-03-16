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16.03.2021 10:58
Рубрика: Экономика

Минсельхоз может отказаться от экспортных пошлин на зерно

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз готов рассмотреть возможность "других подходов к регулированию рынка", включая полную отмену регулирования экспорта, как только ситуация с ценами стабилизируется, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

По словам Патрушева, правительство вынуждено было вмешаться в ситуацию, поскольку цены на зерно на мировом рынке сильно выросли, и все российское зерно могли вывезти за границу.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Для того, чтобы скорректировать внутренние цены, чтобы наши граждане имели возможность покупать продукты питания по приемлемым ценам, мы были вынуждены ограничить определенным образом экспорт основной нашей продукции, которая потом используется в производстве любой другой продукции, и в животноводстве, и где бы то ни было", - пояснил министр.

Напомним, сейчас действуют несколько экспортных пошлин. На пшеницу она составляет 50 евро за тонну, на кукурузу - 25 евро за тонну, ячмень - 10 евро за тонну. После 2 июня для этих культур будет введен постоянно действующий механизм "зернового демпфера". Пошлина будет рассчитываться от уровня мировых цен. На пшеницу необлагаемая (базовая) часть составит 200 долларов за тонну. От цены сверх этого будет взиматься пошлина в 70%. Для кукурузы и ячменя будет действовать тот же механизм. Но необлагаемая часть составит 185 долларов за тонну. Собранные средства от пошлин должны будут возвращены сельхозтоваропроизводителям.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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