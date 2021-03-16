Минстрой: В России спрос на жилье превысил предложение

Спрос на жилье в регионах России превысил предложение, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на саммите деловых кругов "Сильная Россия".

Почти во всех регионах у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. "В этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков - задача министерства и правительства России", - передает его слова ТАСС.

По данным опросов, две трети российских семей хотят сменить или улучшить жилье, добавил глава Минстроя. В этой связи 1 млрд кв. м жилья, который должен быть построен в России до конца 2030 года, будет востребован, уверен он.

Уже на конец января было продано 70% квартир в домах с плановым вводом в 2021 году, сообщал ранее руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "Раньше считалось нормальным показателем, если в доме при вводе в эксплуатацию продано 60-70% квартир", - отмечал он.