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16.03.2021 09:38
Рубрика: Власть

Мишустин поручил подготовить новые меры поддержки учителей на селе

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения до 1 апреля представить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города. Указание дано по итогам рабочей поездки председателя правительства в Алтайский край.

Кроме того, Минпромторгу и Минфину необходимо до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники. До 31 мая министерствам поручено предусмотреть дополнительные средства на льготный лизинг оборудования для легкой промышленности.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство Минпросвещения

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