Мишустин поручил подготовить новые меры поддержки учителей на селе

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения до 1 апреля представить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города. Указание дано по итогам рабочей поездки председателя правительства в Алтайский край.
Кроме того, Минпромторгу и Минфину необходимо до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники. До 31 мая министерствам поручено предусмотреть дополнительные средства на льготный лизинг оборудования для легкой промышленности.