Мишустин поручил подготовить новые меры поддержки учителей на селе

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения до 1 апреля представить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города. Указание дано по итогам рабочей поездки председателя правительства в Алтайский край.

Кроме того, Минпромторгу и Минфину необходимо до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники. До 31 мая министерствам поручено предусмотреть дополнительные средства на льготный лизинг оборудования для легкой промышленности. Михаил Мишустин призвал оперативно решать проблемы Дальнего Востока