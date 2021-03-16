Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

По итогам прошлого года младенческая смертность в России была самая низкая за все время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в вторник, 16 марта, на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Младенческая смертность в России достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле, то есть - 4 новорожденных на 1000 жителей. Это намного ниже от того, что мы ожидали", - сказал он.

По данным Росстата, младенческая смертность по итогам 2019 года была 4,9 новорожденных на 1000 человек.