Победитель регулярного чемпионата нашей мужской Суперлиги московское "Динамо" и питерский "Зенит", руководимый наставником сборной России финским специалистом Туомасом Саммелвуо, в столице начнут выяснять отношения в борьбе за второй по значимости континентальный трофей - Кубок Европейской конфедерации волейбола.

Турнир ведет свою историю с 1981 года. Очень долгое время здесь наблюдалась абсолютная гегемония представителей Италии, они брали приз на протяжении 16 лет подряд (!) - с 1991-го по 2006-й включительно. Нарушить первенство команд с Апеннинского полуострова в 2007-м сумел наш "Факел" из Нового Уренгоя.

И дальше российские клубы стали задавать тон в Кубке ЕКВ. Так, в 2009-м в скандально прошедшем в греческих Афинах финале, когда волейбол соседствовал с буйством разборок местных футбольных фанатов, титул взяло белгородское "Белогорье".

Затем дважды (2012, 2015) успеха добивались московские динамовцы, в 2018-м белгородцы забрали главный приз турнира во второй раз. Сейчас действующим обладателем Кубка ЕКВ является итальянский "Трентино", отпраздновавший победу весной 2019-го. Ну а в прошлом году ни один из шести континентальных кубков у мужчин и женщин из-за пандемии коронавируса COVID-19 не был разыгран.

Предстоящий 17 марта в Москве матч и ответная игра 25-го числа в городе на Неве дадут обильную пищу для размышлений Туомаса Саммелвуо в преддверии стартующей во второй половине мая Лиги наций, ежегодного коммерческого турнира для национальных сборных под эгидой Международной федерации волейбола (ФИВБ).

Эти соревнования пройдут в необычном формате. Все 16 команд-участниц соберутся в итальянском городе Римини, где почти целый месяц в "ковидном пузыре" сначала сыграют друг с другом в один круг, а затем квартет сильнейших продолжит борьбу в полуфиналах. И в московском "Динамо", и в питерском "Зените" у Саммелвуо хватает кандидатов в национальную дружину.

Где будем смотреть

17 марта, среда, "Матч! Игра", "ТВ Старт"

18.55. "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Мужчины. Кубок ЕКВ. Финал. Первая игра. Прямая трансляция.