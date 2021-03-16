Мурашко отметил дефицит среднего медперсонала в больницах

Сегодня особенно высока потребность в среднем медицинском персонале, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник, 16 марта, выступая на расширенном совещании по здравоохранению в Госдуме.

"В 2020 году мы увеличили на 10% наборы в региональные медицинские колледжи, однако дефицит среднего медицинского персонала сохраняется", - сказал он.

По словам министра, врачей тоже планируют готовить больше, число студентов в медицинские вузы будет расти.

Он напомнил о мерах поддержки для сельских фельдшеров и акушеров, которые распространяются и на 2021 год. Врачи, которые переезжают работать в деревни, получают подъемные в размере 1 млн рублей.

Также в этом году расширен перечень медорганизаций, которым в этом году будет выделяться софинансирование из страхового запаса на оплату труда медицинских работников, в том числе - молодых специалистов. В их число вошла служба скорой специализированной медицинской помощи.