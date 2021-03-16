На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что первый в стране аукцион по продаже тюрьмы не состоялся. На своей странице в Facebook чиновник отметил, что торги даже не начались, поскольку не было подано ни одной заявки - покупателей не устроила высокая цена объекта. К слову, речь идет о продаже Ирпенского исправительного центра №132, расположенного в поселке Коцюбинское Киевской области.

Как сообщал ранее портал Strana.ua, Малюська со всей серьезностью подошел к порученному делу и лично продвигал проект "великой распродажи украинских тюрем". "Первый пошел. Если кто имеет лишних 220 миллионов гривен (примерно 580 миллионов рублей - прим. "РГ") и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже. Напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, и 30% - пополнит государственный бюджет", - писал тогда министр в Facebook.

Но, увы, желающих купить столь "привлекательный" объект за эти деньги не нашлось. Малюська сообщил, что ему "жаль", что так произошло, и объявил о переносе торгов по этому лоту на апрель со снижением стартовой цены. Напомним, нынешний министр юстиции Украины в начале прошлого года заявил, что в незалежной слишком много тюрем и их следует распродать. Он также выразил уверенность в том, что место государственных тюрем должны занять частные СИЗО. "По сути, это хорошо охраняемый отель со специальным режимом", - уточнил тогда Малюська.