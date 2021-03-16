Началось производство бомбардировщиков Су-34 для Алжира

Авиационный завод имени Чкалова в Новосибирске приступил к сборке первой партии многоцелевых бомбардировщиков Су-34МЭ для ВВС Алжира.

До конца 2021 года планируется изготовить шесть самолетов - они будут использоваться для подготовки алжирских летчиков в России - их обучение начнется летом следующего года, пишет ЦАМТО. Еще восемь бомбардировщиков должны быть переданы заказчику до конца 2023 года.

Переговоры о покупке Алжиром Су-34 продолжались более восьми лет. В итоге была достигнута договоренность о продаже глубоко модернизированной версии Су-34М в экспортном исполнении. Решающим моментом стало применение самолета в Сирии, где бомбардировщик продемонстрировал прекрасные боевые качества. От Су-34 для ВКС России экспортная версия отличается только системами связи и государственного опознавания "свой-чужой".

На данный момент известно о продаже в Африку одной эскадрильи самолетов (14 единиц). По результатам ее эксплуатации Алжир намерен приобрести вторую эскадрилью бомбардировщиков. Эта страна станет первым иностранным оператором Су-34.