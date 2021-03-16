Названы категории граждан, имеющих право на повышенную пенсию

Ряд категорий граждан имеют право на социальные доплаты к пенсии: речь идет, в частности, о людях, имеющих звание "Ветеран труда". Об этом заявила почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

Кроме того, на доплату могут рассчитывать те, кто имеет госнаграды - ордена, медали, почетные грамоты и звания (например, "Заслуженный артист Российской Федерации"), благодарности ведомственных министерств и прочее.

Пискунова также напомнила о региональных льготах, которые устанавливают местные власти.

"Исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте", - пояснила Пискунова в интервью газете "Взгляд", напомнив, что в таком случае человек имеет право льготы только на территории своего региона.

По ее словам, звания, льготы и заслуги не могут суммироваться. После выхода на пенсию человек может выбрать то основание, которые дает наибольшую выгоду.