Названы регионы с самым дешевым жильем

Регионы с самым дешевым вторичным жильем назвал Сбербанк.

Самые бюджетные квартиры находятся в Ингушетии. Средняя цена вторичного жилья здесь - всего 1,04 млн рублей. Далее следуют Владимирская, Курганская области, Калмыкия и Марий Эл, где вторичные квартиры стоят от 1,7 до 1,8 млн рублей. В "десятку" также входят Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.

Десятка регионов с самыми дешевыми квартирами в новостройках лишь частично совпадает с первым списком. Самое бюджетное первичное жилье - в Курганской, Оренбургской, Ивановской областях (1,7-1,8 млн рублей). В десятку вошли также Псковская, Саратовская области, Адыгея, Смоленская область, Ставропольский край, Чувашия и Брянская область. Разброс цен здесь - от 1,9 до 2,1 млн рублей.

В расчетах рассматривалась квартира площадью 45 квадратных метров, среднюю стоимость кв.м определяли на основе данных в объявлениях на DomClick.ru за 2020 год, уточняют в Сбербанке.

По расчетам Минстроя, самое доступное жилье в целом по рынку находится в Кабардино-Балкарии. Близки к лидеру по стоимости квадратного метра также Брянская, Смоленская области, Калмыкия, Дагестан и Ингушетия. Такие данные приводятся в проекте приказа ведомства о показателях средней рыночной стоимости квадратного метра на II квартал нынешнего года. Эти цены используются для расчетов социальных выплат льготникам на приобретение жилья.