Раскрыт сюжет сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Грядущий анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness от Netflix обзавелся синопсисом.

Как пишет Bloody Disgusting, события проекта будут разворачиваться через несколько лет после финала игры Resident Evil 4.

Старина Леон С. Кеннеди, впервые представленный в качестве новичка-полицейского во второй части игровой франшизы, уже дослужился до ранга федерального агента - его вызывают в Белый дом расследовать утечку конфиденциальных сверхсекретных сведений, но по прибытии на место он находит только орду зомби.

Клэр Редфилд же трудится на волонтерском поприще и оказывает помощь беженцам по всему миру. В одной из дальних стран ребенок дарит ей загадочный рисунок.

Главные герои в результате встречают друг друга, Клэр показывает изображение старому знакомому, и Леон, глядя на него, понимает, что события в резиденции американского президента и вспышка вируса в стране, где побывала Клэр, связаны между собой.

К озвучке персонажей вернутся актеры Ник Апостолидес и Стефани Панизелло, которые подарили им свои голоса в игре Resident Evil 2.

Кроме того, студия Constantin Film готовит перезапуск экранизации "Обители зла" в кино-формате.