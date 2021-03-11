Первый постер экранизации Resident Evil разозлил фанатов игр

Актер Чад Рук, исполнивший одну из ролей в предстоящей экранизации Resident Evil, опубликовал в Twitter первый постер картины.
Are you ready? #ResidentEvil #Theatres #Sept3 ♠️♥️♣️♦️ pic.twitter.com/dHz5mKUXbD— Chad Rook (@ChadRook) March 10, 2021
На изображении перечислены имена главных героев будущей киноленты, что сразу же спровоцировало недовольные бурления под твитом.
"И вот опять. Зачем кучу персонажей из разных игр запихнули в один фильм? Разве так сложно просто адаптировать каждую игру по отдельности?" - пишет автор самого "залайканного" комментария.
"Это объединение двух игр, события которых происходили с разницей в несколько месяцев, в один фильм. Над этим наверняка работают талантливые люди, но актеры не смогут исправить плохой сценарий", - отвечает другой недовольный пользователь.
Напомним, новая адаптация знаменитой игровой серии сурвайвел-хорроров станет перезапуском и никак не будет учитывать эпопею с Миллой Йовович. В очередной раз зрителям расскажут о вспышке зомби-вируса в многострадальном Раккун-сити, опираясь на сюжет первых частей Resident Evil.
Премьера запланирована на 3 сентября.