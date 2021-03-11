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Первый постер экранизации Resident Evil разозлил фанатов игр

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    11.03.2021, 10:23
Текст:   Богдан Бобров

Актер Чад Рук, исполнивший одну из ролей в предстоящей экранизации Resident Evil, опубликовал в Twitter первый постер картины.

На изображении перечислены имена главных героев будущей киноленты, что сразу же спровоцировало недовольные бурления под твитом.

"И вот опять. Зачем кучу персонажей из разных игр запихнули в один фильм? Разве так сложно просто адаптировать каждую игру по отдельности?" - пишет автор самого "залайканного" комментария.

Фото: kinopoisk.ru
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"Это объединение двух игр, события которых происходили с разницей в несколько месяцев, в один фильм. Над этим наверняка работают талантливые люди, но актеры не смогут исправить плохой сценарий", - отвечает другой недовольный пользователь.

Напомним, новая адаптация знаменитой игровой серии сурвайвел-хорроров станет перезапуском и никак не будет учитывать эпопею с Миллой Йовович. В очередной раз зрителям расскажут о вспышке зомби-вируса в многострадальном Раккун-сити, опираясь на сюжет первых частей Resident Evil.

Премьера запланирована на 3 сентября.

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