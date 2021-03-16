Нурмагомедов остался лучшим бойцом UFC

Новости

Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти 16.03.2021
Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии 16.03.2021
УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 16.03.2021
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 16.03.2021
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 16.03.2021
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 16.03.2021
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 16.03.2021
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 16.03.2021
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 16.03.2021
В России учредили новую премию для журналистов 16.03.2021
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 16.03.2021
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 16.03.2021
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 16.03.2021
Сериал "Убивая Еву" закрывается 16.03.2021
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 16.03.2021
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 16.03.2021
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 16.03.2021
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 16.03.2021
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 16.03.2021
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 16.03.2021
Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами 16.03.2021
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы 16.03.2021
У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными 16.03.2021
Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста 16.03.2021
В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы 16.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
16.03.2021 23:19
Рубрика: Спорт

За болевые заслуги

Нурмагомедов остался лучшим бойцом UFC
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 55(8406)
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, известный своими болевыми приемами, остался лидером мужского рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Хабиб возглавляет список несмотря на то, что после победы над Джастином Гэйтджи в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. И, надо сказать, наслаждается жизнью вне октагона. Сейчас Нурмагомедов находится в Сан-Франциско.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов станет секундантом Махачева на турнире UFC

- С 2012 года я мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой, - написал Хабиб в "Инстаграме". - Я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом.

В топ-15 сводного рейтинга UFC также входит еще один россиянин - Петр Ян, который занимает 12-е место. Напомним, что в марте Ян потерял чемпионский пояс в легчайшем весе из-за дисквалификации за запрещенный прием в бою с Алджэмейном Стерлингом.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

Главное сегодня

Лавров: Крым навсегда останется с Россией
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Петербургский экономический форум пройдет в очном формате
В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом