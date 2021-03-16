Нурмагомедов остался лучшим бойцом UFC

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, известный своими болевыми приемами, остался лидером мужского рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Хабиб возглавляет список несмотря на то, что после победы над Джастином Гэйтджи в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. И, надо сказать, наслаждается жизнью вне октагона. Сейчас Нурмагомедов находится в Сан-Франциско.

- С 2012 года я мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой, - написал Хабиб в "Инстаграме". - Я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом.

В топ-15 сводного рейтинга UFC также входит еще один россиянин - Петр Ян, который занимает 12-е место. Напомним, что в марте Ян потерял чемпионский пояс в легчайшем весе из-за дисквалификации за запрещенный прием в бою с Алджэмейном Стерлингом.