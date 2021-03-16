Обратиться за детской выплатой в 5 тысяч рублей можно до конца марта

Заявление о выплате на детей в размере 5 тысяч рублей принимается до конца марта, сообщили в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что она полагается семьям, которые воспитывают детей до 8 лет, и предоставляется единовременно начиная с декабря прошлого года по указу президента.

Деньги начисляются на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, их также могут получить опекуны и попечители детей.

Большинству семей они пришли автоматически. Заявление на выплату требуется только от тех граждан, которые не обращались за детскими коронавирусными выплатами летом прошлого года, информация о них может просто отсутствовать в базе Пенсионного фонда.

Оставить его можно на портале госуслуг или принести в любую клиентскую службу ведомства независимо от места жительства. В заявлении указываются данные свидетельства о рождении и СНИЛС каждого ребенка, а также реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Уточнить СНИЛС можно в личном кабинете мамы на портале госуслуг или при подаче заявления, сегодня этот документ оформляется автоматически каждому родившемуся ребенку на основании сведений ЗАГС.

С начала года выплаты по заявлениям начислены на 326 тысяч детей до 8 лет в размере 1,6 млрд рублей. Всего их получили семьи, в которых воспитываются 13,9 млн детей. Общий объем выплат уже составляет почти 70 млрд рублей.