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16.03.2021 12:29
Рубрика: Экономика

Обратиться за детской выплатой в 5 тысяч рублей можно до конца марта

Текст: Елена Манукиян
Заявление о выплате на детей в размере 5 тысяч рублей принимается до конца марта, сообщили в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что она полагается семьям, которые воспитывают детей до 8 лет, и предоставляется единовременно начиная с декабря прошлого года по указу президента.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Деньги начисляются на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, их также могут получить опекуны и попечители детей.

Фото: iStock
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Большинству семей они пришли автоматически. Заявление на выплату требуется только от тех граждан, которые не обращались за детскими коронавирусными выплатами летом прошлого года, информация о них может просто отсутствовать в базе Пенсионного фонда.

Оставить его можно на портале госуслуг или принести в любую клиентскую службу ведомства независимо от места жительства. В заявлении указываются данные свидетельства о рождении и СНИЛС каждого ребенка, а также реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Уточнить СНИЛС можно в личном кабинете мамы на портале госуслуг или при подаче заявления, сегодня этот документ оформляется автоматически каждому родившемуся ребенку на основании сведений ЗАГС.

С начала года выплаты по заявлениям начислены на 326 тысяч детей до 8 лет в размере 1,6 млрд рублей. Всего их получили семьи, в которых воспитываются 13,9 млн детей. Общий объем выплат уже составляет почти 70 млрд рублей.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

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