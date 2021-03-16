Одноразовую посуду и пластиковые трубочки предложили запретить

Запретить использование пластиковых трубочек для коктейлей, цветного пластика, одноразовой посуды и других изделий, которые трудно переработать во вторичные материальные ресурсы, предложила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом она заявила в ходе форума "Чистая страна-2021".

"Мы хотим к 2030-у году извлекать как минимум 50% или всей массы образующихся в стране отходов", - сказала вице-премьер.

По информации Виктории Абрамченко, в стране каждый год образуется около 8 млрд тонн отходов - это и бытовой мусор, и отходы промышленных предприятий.

Ради достижений целей национального развития Виктория Абрамченко предлагает отказываться от производства и использования товаров, переработка которых сложна или невозможна в принципе.