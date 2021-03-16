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Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом

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    16.03.2021, 16:08
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Капитан Америка - икона Marvel - в скором времени сменит сексуальную ориентацию.

Как сообщает портал Hypebeast, издательство запускает новую мини-серию комиксов The United States of Captain America.

В ней предыдущие обладатели звездно-полосатого щита из вибраниума - Стив Роджерс, Баки Барнс, Джон Уокер и Сэм Уилсон встретят нового супергероя - Аарона Фишера, которому суждено стать "Капитаном Америки железных дорог", как бы странно это ни звучало.

Нечто подобное - объединение разных версий одного и того же персонажа в одном проекте - уже проделывали с Человеком-пауком - в комиксах "Паучьи Миры" и "Паукогеддон", а также в мультфильме "Через вселенные".

Создатель нового Кэпа, Ян Базалдуа, который называет себя трансгендерной личностью, прокомментировал создание столь значимого ЛГБТ-персонажа следующим образом: "Пока я его рисовал, я подумал, что Кэп борется против сверхмощных существ и почти всегда спасает мир, но Аарон помогает тем, кто остается один на один со своими проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день".

Всего в мини-серии запланировано 5 выпусков, первый выйдет 2 июня текущего года.

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