Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом

Капитан Америка - икона Marvel - в скором времени сменит сексуальную ориентацию.

Как сообщает портал Hypebeast, издательство запускает новую мини-серию комиксов The United States of Captain America.

В ней предыдущие обладатели звездно-полосатого щита из вибраниума - Стив Роджерс, Баки Барнс, Джон Уокер и Сэм Уилсон встретят нового супергероя - Аарона Фишера, которому суждено стать "Капитаном Америки железных дорог", как бы странно это ни звучало.

Нечто подобное - объединение разных версий одного и того же персонажа в одном проекте - уже проделывали с Человеком-пауком - в комиксах "Паучьи Миры" и "Паукогеддон", а также в мультфильме "Через вселенные".

Meet Aaron Fischer, the Captain America of the Railways



A new queer shield bearer in THE UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA designed by @obazaldua pic.twitter.com/6CANt1yhme — ComicsXF (@ComicsXF) March 15, 2021

Создатель нового Кэпа, Ян Базалдуа, который называет себя трансгендерной личностью, прокомментировал создание столь значимого ЛГБТ-персонажа следующим образом: "Пока я его рисовал, я подумал, что Кэп борется против сверхмощных существ и почти всегда спасает мир, но Аарон помогает тем, кто остается один на один со своими проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день".

Всего в мини-серии запланировано 5 выпусков, первый выйдет 2 июня текущего года.