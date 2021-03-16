Примерно два десятка стран за последние дни приостановили применение вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов у привитых пациентов. Одной из первых это сделала Австрия, где еще 7 марта из-за возникших тяжелых нарушений свертываемости крови скончалась вакцинированная санитарка. У другой медсестры после введения препарата развилась тромбоэмболия. И хотя прямая связь между прививкой и этими осложнениями пока не была доказана, сработал эффект домино: страны Европы, а потом и мира стали одна за другой кто превентивно, а кто на основании похожих случаев ставить на паузу использование препарата. В Германии минздрав принял такое решение на основе рекомендации Института Пауля Эрлиха. По словам главы учреждения Клауса Цихутека, к летальному исходу привели три из семи зафиксированных в ФРГ случаев тромбоза церебральных вен, которые совпали по времени с вакцинацией препаратом от AstraZeneca. И, как заявил Цихутек в беседе с ZDF, он не исключает, что причиной осложнений действительно могла стать прививка.

С точки зрения Клауса Цихутека, из-за регистрации новых пациентов с тромбозами был превышен порог так называемой фоновой заболеваемости - количества случаев той или иной болезни, которые в определенный период времени фиксируются в стране в обычных условиях, то есть в данном случае - без учета вакцинации. Как заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, в Германии с началом применения препарата AstraZeneca на 1,6 миллиона введенных прививок было зафиксировано семь случаев, возможно связанных с тромбозом вен головного мозга. При этом фоновая заболеваемость для этого диагноза составляет 2-5 случаев на миллион человек в год, объяснил руководитель отдела инфекционных заболеваний и тропической медицины мюнхенской клиники Швабинг Клеменс Ведтнер. "Это должно стать причиной приостановки вакцинации в Германии до тех пор, пока все случаи заболевания... не будут полностью прояснены", - цитирует Ведтнера Reuters.

Немецкие врачи отмечают, что число тромбозов у привитых вакциной AstraZeneca превысило обычный уровень заболеваемости

Как заявили в Норвежском агентстве по лекарственным средствам, у трех пациентов, получивших прививку и после попавших в больницу Университета Осло, была зафиксирована "необычная комбинация": низкий уровень тромбоцитов, сгустки крови в мелких и крупных кровеносных сосудах, а также кровоизлияния. В самой фармацевтической компании настаивают, что ее вакцина абсолютно безопасна. По данным AstraZeneca, на основе изучения состояния здоровья более чем 17 миллионов привившихся так и не удалось выявить повышенный риск возникновения тромбов. Успокоить взволновавшиеся правительства поспешили и во Всемирной организации здравоохранения, где рекомендовали продолжить применять вакцину AstraZeneca и отметили, что пользы от нее гораздо больше, чем возможного вреда. В Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое в ближайший четверг озвучит итоги своего исследования смертельных инцидентов, также пока не стали призывать к отказу от прививки. Тем не менее Франция, Эстония, Латвия, Литва, Индонезия, Италия, Испания, Швеция, Таиланд и многие другие страны мира до выяснения всех обстоятельств решили не распаковывать уже полученные коробки с препаратом от AstraZeneca.

Взгляд из Италии

Сложно поверить, но спустя год после начала пандемии Италия так и не смогла выработать четкий план по борьбе с вирусом и отрегулировать постоянно дающую сбои кампанию по вакцинации населения. Поэтому вторую Пасху подряд жители Апеннин проведут в условиях жесткого локдауна, ограничивая себя не только в выходах на улицу, но и в самом дорогом - общении с родными и близкими. Новая вспышка COVID-19 вновь загнала три четверти страны, включая столичную область Лацио, многострадальную Ломбардию, Венето и Пьемонт, в "красную зону". Остальным областям присвоен оранжевый цвет и только острову Сардиния удается сохранять статус "белой зоны", где все ограничения практически сняты. Локдаун коснулся 48 миллионов итальянцев. Вплоть до 6 апреля в вышеуказанных районах будут закрыты школы и университеты, а бары и рестораны обяжут работать только с заказами навынос. Передвигаться можно лишь в экстренных случаях, связанных с работой, здоровьем и покупкой продуктов первой необходимости. По данным национальной бизнес-ассоциации Conferescenti, перевод почти всей территории Италии в режим "красной зоны" снизит объем потребления в стране на 80 млн евро в день.

Из-за растущей как на дрожжах заражаемости больше половины итальянских больниц работают на пределе возможностей. Для того чтобы снизить нагрузку на лечебные учреждения, на Апеннинах запустили "санитарные составы", которые способны перевозить по стране и по Европе больных коронавирусом. Составы состоят из восьми вагонов, три из которых отведены для отделения интенсивной терапии. В них могут находиться до 21 пациента и 45 медработников. Для размещения последних предусмотрен отдельный вагон. А в апреле между Римом и Миланом запустят "безковидные поезда", куда будут допускать лишь пассажиров, имеющих на руках отрицательный тест на COVID-19.

Подготовила Нива Миракян, "Российская газета", Рим