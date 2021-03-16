Овечкин поднялся на шестое место по голам в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин догнал по числу голов легендарного Фила Эспозито и занял шестое место в истории НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.

В ночь на среду "Вашингтон" встречался с "Баффало". Поклонники Александра Овечкина ожидали этой встречи с нетерпением, ведь россиянин мог сравняться с легендой НХЛ Филом Эспозито по числу голов. Овечкин отставал от него всего на один точный бросок.

"Вашингтон" полностью владел преимуществом, но в первом периоде смог отличиться всего один раз. На 19-й минуте Евгений Кузнецов застал врасплох голкипера соперника броском от борта в ближний угол. Форвард достиг отметки в 400 очков в НХЛ, на его счету стало 123 шайбы и 277 голевых передач.

Во втором периоде Никлас Бэкстрем, Рихард Паник и Даниэль Спронг развили успех, а в заключительном - Гарнет Хэтуэй сделал счет 5:0. На 17-й минуте заключительного игрового отрезка наконец-то отличился Овечкин.

Этот гол стал для него 717-м в карьере и он сравнялся с занимающим шестое место в истории лиги форвардом Филом Эспозито. До 5-й строчки, которую занимает Марсель Дионн российскому голеадору осталось 14 шайб. У лучшего в истории НХЛ Уэйна Гретцки - 894 шайбы.