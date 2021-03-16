Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче с "Баффало" (6:0) забил 717-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря точному броску Овечкин сравнялся по голам за карьеру с Филом Эспозито и поднялся на шестое место.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

В то же время россиянин отстает от своего привычного снайперского графика. Шайба в ворота "Баффало" стала только 11-й в нынешнем сезоне. Поэтому Овечкин считает, что главные голы еще впереди.

- Конечно, приятно находиться в этой компании, - цитирует Ови сайт НХЛ. - Я просто делаю, что должен. Я пытаюсь использовать свои шансы и двигаться вперед. Так что сейчас для меня очень важно просто почувствовать ритм игры.