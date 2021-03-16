Овечкин прокомментировал шестое место по голам в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал свой 717-й гол в карьере, который вывел его на шестое место в истории НХЛ.

В ночь на среду, 16 марта, Овечкин забросил шайбу в ворота "Баффало". При счете 5:0 россиянин установил окончательный результат встречи. Этот гол стал для него 717 в регулярных чемпионатах НХЛ и позволил сравняться с легендарным Филом Эспозито. Теперь россиянин делит с ним шестую строчку в истории лиги. После матча Овечкин признался, что ему приятно догнать одного из величайших игроков НХЛ.

"Конечно, приятно находиться в такой компании. Но я делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои шансы и двигаться вперед", - заявил он. Нынешний сезон для Овечкина складывается не слишком успешно. Ему удается отличаться не так часто, как хотелось бы, но он относится к этому философски.

"У меня бывают голевые моменты практически в каждой игре, но иногда шайбы залетают в ворота, а иногда нет. Так что я просто стараюсь делать свою работу. Главные голы еще впереди, так что сейчас самое главное - почувствовать ритм игры", - добавил капитан "Вашингтона".

Следующей целью Овечкина является еще одна легенда канадского хоккея - Марсель Дионн. На его счету 731 шайба. Лучший результат в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки - 894 точных броска.