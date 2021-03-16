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16.03.2021 23:27
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти

Текст: Елена Яковлева

Любоначалию, то есть "любви к властвованию", посвятил свою проповедь патриарх Кирилл, сказанную по окончанию великого повечерия с чтением Великого покаянного канона св. Андрея Критского, которое он совершил сегодня в храме Христа Спасителя.

Фото: РИА Новости
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Поскольку в первые дни Великого поста большинство верующих читают молитву святого Ефрема Сирина, то патриарх посвящает свои проповеди главным словам этой молитвы.

Первый день был посвящен словам "праздность" и "уныние", второй - слову "любоначалие", поскольку в молитве звучит просьба об избавлении от этого.

По словам патриарха, стремление обрести власть и наслаждаться ею "широко распространено среди людей, и было бы ошибкой считать, что речь идет только о политической или экономической власти"

- Иногда и в тесном кругу людей есть некто, кто хочет доминировать, ставить себя выше остальных и с этой более выгодной позиции управлять ими, насколько возможно. В каком-то смысле стремление к лидерству, к власти заложено в природу многих людей, особенно способных, одаренных, и наверное, в этом не было бы ничего греховного, если бы человек, достигший власти, ограничивал свои действия тем, что богоугодно, что служит благу людей, сказал патриарх.

Власть над другим, по его мнению, может быть оправдана только тем, что "обладающий властью необходим другим людям, поскольку от него исходит реальная польза". Именно в этом случае власть нравственно оправдана. А если действия человека, имеющего влияние на других, связаны с его верой, со стремлением содействовать нравственному, духовному развитию людей, то такая власть не может не встречать признательности и поддержки, считает патриарх.

Однако власть надо прежде всего получить, и "нередко на эту борьбу за власть люди отдают лучшие годы своей жизни, все свои силы, совершают нравственные и даже уголовные преступления - настолько вожделенно для них быть над другими и использовать других в своих целях", отмечает патриарх.

Вот это, считает патриарх, и есть та самая жажда власти, то самое властолюбие, которое осуждается великими словами молитвы святого Ефрема Сирина.

Фото: Григорий Сысоев /ТАСС
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Но власть как институция, по мнению патриарха, необходима. Но человек, устремляющийся к власти, должен помнить, что она - не привилегия на всю жизнь, а особая ответственность за остальных. Ответственное служение во благо других людей и есть оправдание власти.

Если же этого измерение отсутствует, уступая желанию иметь привилегии и материальные возможности, превышающие возможности других людей, то, по словам патриарха, "власть становится греховной".

- Если человек, одержимый властью, наслаждается ею, если он пытается извлечь из своего положения только личную прибыль и пользу, или пользу для узкого круга родственников и знакомых, то это тяжкий грех, сказал патриарх. - Осознать это нужно многим людям - всем тем, у кого есть властные полномочия, и если они желают иметь благоволение Божие, то должны внять великой мудрости, которую сегодня доносит до нас молитва святого Ефрема Сирина: "дух праздности, уныния, любоначалия… не дай нам, Господи".

А Александр Сергеевич Пушкин в своем знаменитом стихотворении "Отцы-пустынники и жены непорочны", признаваясь, что никакая молитва его не умиляет так, как молитва Ерфема Сирина, пишет прекрасным шестистопным ямбом. "Любоначалия, змеи сокрытой сей,/ И празднословия не дай душе моей".

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