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16.03.2021 17:50
Рубрика: Власть

Патрушев привез в Ханой "Спутник V" и обсудил взаимодействие спецслужб

Текст: Иван Егоров
Первый заграничный визит секретаря Совбеза России Николая Патрушева за время пандемии начался с Вьетнама. Последняя такая поездка секретаря Совбеза состоялась в феврале 2020 года в Катар. После этого Патрушев вылетал за рубеж только в октябре прошлого года в Женеву, где прошли его переговоры с помощником предыдущего президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.
Фото: Пресс-служба аппарата Совбеза РФ Фото: Пресс-служба аппарата Совбеза РФ
Фото: Пресс-служба аппарата Совбеза РФ

В Ханой секретарь российского Совбеза прилетел не с пустыми руками. По решению президента России самолетом Ил-96, на котором в Ханой прилетела российская делегация, была доставлена партия вакцины "Спутник V". Отечественная вакцина передана вьетнамской стороне абсолютно безвозмездно.

Фото: Константин Волков / РГ
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Кстати, в среду Патрушев примет участие еще в одной гуманитарной акции. В живописном уголке ханойского парка Хоабинь он вместе с послом России откроет памятник великому русскому писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Скульптура высотой 2,1 метра выполнена из бронзы и представляет собой поэта в полный рост, читающего с листа. Автор монумента - известный российский скульптор Н.А. Кузнецов-Муромский.

Что касается непосредственно двухдневных российско-вьетнамских консультаций по безопасности, то уже в первый день они были очень насыщенными.

"Убежден, что курс Ханоя на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией будет продолжен", - заявил Патрушев в начале консультаций. Кроме того, секретарь Совбеза поздравил министра общественной безопасности Вьетнама То Лама с успешным проведением только что закончившегося 13-го съезда компартии Вьетнама.

Надо сказать, что между компетентными ведомствами России и Вьетнама существуют давние и достаточно прочные связи. Регулярно проводятся консультации экспертов силовых ведомств по проблемам безопасности. Вьетнам также присоединился к созданному в аппарате Национального антитеррористического комитета Международному банку данных по противодействию терроризму.

Фото: Пресс-служба аппарата Совбеза РФ

Во вторник в Ханое был подписан и новый меморандум между Следственным комитетом РФ и министерством общественной безопасности республики. Согласно документу стороны будут развивать сотрудничество в сфере противодействия преступности, защиты прав и свобод граждан двух стран. В целом по итогам консультаций представители силовых ведомств России и Вьетнама выразили удовлетворенность развитием взаимодействия в сфере контрразведки, борьбы с терроризмом и защиты конституционного строя.

Была отмечена заинтересованность в продолжении информационного обмена между спецслужбами в целях более плодотворного противодействия международному терроризму и отмыванию доходов. Состоялся также обмен мнениями по проблематике сохранения внутриполитической стабильности и противодействия попыткам иностранных государств вмешиваться во внутренние дела России и Вьетнама. Отдельное внимание было уделено более тесному взаимодействию в области безопасного использования информационно-коммуникационных технологий, совместной борьбе с киберпреступностью.

На двусторонней встрече Николай Патрушев и начальник Генштаба Вьетнама Фан Ван Зянг обсудили развитие военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото: Max Smith / wikimedia.org
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Они подчеркнули, что военное и военно-техническое сотрудничество входит в число ключевых составляющих всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, носит доверительный и продвинутый характер.

Отдельное внимание Николай Патрушев и Фан Ван Зянг уделили вопросам обучения военнослужащих Вьетнама в вузах Минобороны России, совместной боевой подготовки, совершенствования нормативно-правовой базы военного сотрудничества, а также перспективам технологического взаимодействия двух стран.

Как ожидается, в среду Николая Патрушева в Ханое примет Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент Нгуен Фу Чонг. А также пройдет встреча с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

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