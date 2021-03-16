Песков назвал единственный способ остановить пандемию

На некоторые страны оказывается большое давление, чтобы те не покупали российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, высказавшись против политизации ситуации с вакцинами. Единственный способ остановить пандемию - сделать так, чтобы вакцин было как можно больше и все страны смогли привить свое население, заявил он.

"У нас есть спрос, и мы работаем над удовлетворением спроса. А уже, наверное, каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение - речь идет о внешнем давлении или жизнях собственных граждан", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия выступать с протестом в связи с публикациями о давлении на власти Бразилии для отказа от покупки "Спутник V".

"Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков", - оценил пресс-секретарь президента. "Мы категорически против такого давления, категорически против конкуренции вакцин, мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир, и подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин не имеют перспектив, вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция", - заявил Песков.

"Мы категорически против политизации ситуации с вакцинами, мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше с тем, чтобы все страны, включая бедные, получили возможность привить свое население", - пояснил Песков. "Это единственный способ остановить пандемию", - заключил он.