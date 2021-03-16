Песков назвал связанный с выборами критерий оценки губернаторов

Критерий оценки эффективности региональных лидеров - это проведение честных выборов. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, будет ли успешное проведение выборов в Госдуму критерием при принятии кадровых решений по главам регионов и учтет ли Кремль прозрачность и легитимность выборов или итоги голосования за "Единую Россию".

"Нет, единственный критерий оценки эффективности - это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов", - сказал Песков. При этом он добавил, что об этом говорили "уже не один электоральный процесс".