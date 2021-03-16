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16.03.2021 12:23
Рубрика: Спорт

Писарев: В молодежную сборную вызваны все сильнейшие

Текст: Максим Домчев
Известный в прошлом футболист московского "Спартака" и сборной России Николай Писарев прокомментировал "РГ" состав молодежной сборной России на предстоящий чемпионат Европы.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

С 23 по 31 марта в венгерских городах Дьер и Сомбатхей молодежная сборная России по футболу проведет матчи группового раунда чемпионата Европы. Соперники россиян - команды Исландии, Франции и Дании, против которых команда под руководством Михаила Галактионова сыграет 25, 28 и 31 марта.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах

Накануне тренерский штаб команды огласил состав на этот турнир. Бывший главный тренер молодежной сборной Николай Писарев уверен, что на чемпионат Европы поедут все сильнейшие на данный момент игроки.

"С учетом того, что у нас несколько игроков травмированы, считаю, что в сборную вызваны все сильнейшие футболисты. Тут я полностью согласен с выбором тренерского штаба. Отмечу, что все ребята получают игровую практику в клубах, что раньше случалось не так часто. Что касается ожиданий от выступления российских футболистов в финальной части чемпионата Европы, то хотелось бы, чтобы они прошли как можно дальше и выступили успешно", - сказал "РГ" Николай Писарев.

Состав сборной России

Вратари: Александр Максименко ("Спартак", Москва), Денис Адамов ("Сочи"), Иван Ломаев ("Крылья Советов", Самара)

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба - ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев ("Динамо", Москва), Никита Калугин ("Нефтехимик", Нижнекамск), Павел Маслов ("Спартак", Москва), Артем Голубев (УФА), Данил Круговой ("Зенит", Санкт-Петербург)

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба - "Динамо", Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба - "Краснодар"), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба - ЦСКА, Москва), Александр Ломовицкий ("Арсенал", Тула), Наиль Умяров ("Спартак", Москва), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов ("Локомотив", Москва)

Нападающие: Вячеслав Грулёв ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров ("Рубин").

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