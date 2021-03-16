В Ватикане заявили, что католическая церковь "не может быть уполномочена благословлять союзы между людьми одного пола": "Недопустимо благословлять такие отношения или партнерства, в том числе стабильные, которые подразумевают сексуальную практику вне брака (то есть вне нерасторжимого союза между мужчиной и женщиной, по своей природе открытого для передачи жизни)".

Это стало ответом на вопросы тех, кто счел слова Папы Римского Франциска о легализации однополых гражданских союзов намеком на возможное смягчение позиции церкви по этому вопросу. Напомним, что в октябре прошлого года на Римском кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Франческо" о понтифике.

В нем Папа открыто поддержал идею принятия законов, направленных на защиту прав представителей сексуальных меньшинств. Это высказывание вызвало много дискуссий. И вот теперь разъяснение за подписью Папы Римского было опубликовано ватиканской конгрегацией доктрины веры.

"В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения, касающиеся благословений союзов между людьми одного пола", - говорится в документе, который цитирует Радио Ватикана. "Благословение однополых союзов не может быть дозволено, поскольку оно может стать своего рода имитацией или аналогией брачного благословения, призываемого на мужчину и женщину в Таинстве Брака. Нет оснований для того, чтобы уподоблять однополый союз замыслу Бога о браке и семье", - пояснили в конгрегации.