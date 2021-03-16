Инициатива депутатов Мосгордумы, которые предложили на предстоящей весенней сессии российского парламента урегулировать оборот так называемого охолощенного и дезактивированного оружия, вызвала, как и ожидалось, бурные обсуждения и споры в соцсетях. Однако, что удивительно, спорили в основном не о том, надо ли регистрировать "холостые" стволы, а можно ли их использовать для самообороны.

Напомним, было предложено получать лицензию или разрешение на коллекционирование охолощенного оружия либо ставить его на учет. По закону охолощенное оружие - изделие, предназначенное для выстрела специальными имитационными боеприпасами - холостыми патронами. Оно свободно продается лицам, достигшим 18 лет. Охолощенное оружие либо изготовлено на заводе с нуля, либо это списанное боевое оружие, которое было приведено в негодность для ведения боевого огня.

Эти пистолеты, ружья, винтовки или автоматы и даже пулеметы не могут стрелять боевыми патронами. У них, например, просверлены стволы, удалены или заменены пружины. По сути, это просто макеты или "пугачи", которые стреляют только холостыми или световыми патронами. Официально они так и называются - СХП, то есть оружие для стрельбы холостыми патронами.

Такое оружие обычно покупают в качестве сувениров. Кроме того, их часто приобретают коллекционеры, реконструкторы и киношники для постановки исторических батальных сцен.

Кстати, стоят такие "игрушки" недешево. Например, пистолет "Беретта" можно купить за17 - 18 000 рублей, кольт - 17 -19 000, пистолет Макарова - 15 - 19 000. Автомат Калашникова может обойтись от 20 до 70 тысяч рублей, винтовки Симонова, Токарева и Мосина - от 10 до 50 тысяч. А, скажем,винчестер можно найти за 90 000 рублей.

На пулемет Максима потребуется не менее полумиллиона рублей.

Для любителей особых изысков найдутся автоматы и пистолеты даже в золотой, так сказать, оправе.

В лучшем случае иные горячие парни салютовали из этого оружия на свадьбе. В худшем - пугали продавцов и грабили магазины

Изначально же такие стволы были предназначены для получения первичных навыков обращения с оружием или использования в постановках.

По данным Росгвардии, на руках населения около 100 тысяч таких единиц. В принципе, для простого обывателя это красивая, дорогая, но бесполезная игрушка. Ну, можно стрельнуть пару раз, пока не надоест.

Однако жизнь явила и другие способы применения "охолощенки". В лучшем случае иные горячие парни салютовали из этого оружия на свадьбе. В худшем - пугали продавцов и грабили магазины.

Бывало, этим стволам возвращали первоначальное предназначение - переделывали для стрельбы боевыми патронами. Оказывается, вернуть бывшее боевое, а затем охолощенное оружие в первозданное состояние вполне возможно. Регулярно МВД, ФСБ и Росгвардия сообщают об изъятых подпольных арсеналах, где львиную долю составляют переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические, пневматические и охолощенные единицы оружия.

За пять лет было ликвидировано более 700 подпольных мастерских, которые занимались в том числе переделкой списанного оружия.

Собственно, поэтому и возникла инициатива депутатов о регистрации такого оружия, чтобы хотя бы понимать, в чьих руках оно находится.

Но в сетях спорят не об этом. Некоторые владельцы такого оружия приобретают и носят его для самообороны. Более того, на форумах всерьез обсуждается идея вооружать охолощенными единицами частных охранников. Зачем?

Очевидно, что охолощенный пистолет в реальном, не киношном бою бесполезен. Убить или ранить из него невозможно. Ну,разве что ударить как обычной железякой.

Эксперты из правоохранительных органов подтвердили корреспонденту "РГ", что статья 24 Закона "Об оружии" позволяет применять любое законно находящееся у гражданина оружие с целью защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Впрочем, как и любой другой предмет, подвернувшийся под руку. Действительно, если на человека совершают нападение, а у него, кроме списанного ПМ, нет ничего, то его применение противоречить законодательству не будет.

Вот только насколько эффективна будет эта самооборона? Если повезет, можно отбиться с таким же успехом подобранной палкой или, скажем, арматурой. Теоретически можно и отпугнуть нападающего.

Впрочем, насчет отпугнуть - большой вопрос. Кто-то может воспринять охолощенный пистолет как настоящий и решить действовать всерьез - применить нож или, если имеется, настоящее огнестрельное оружие. И стрелять на опережение. Такие ситуации известны в полицейской практике. То есть владельца пугача гопники могут с перепугу зарезать или пристрелить. А затем в суде доказывать свою правоту - мол, мы всего лишь адекватно защищались от огнестрела. То есть преступники, напавшие первыми на человека, могут вдруг превратиться в жертв превышения мер самообороны. Суды почему-то нередко наказывают тех, кто посмел себя защитить более весомым, так сказать, аргументом, чем имелся у нападавшего. И "почти настоящий" пистолет может показаться намного опаснее, чем нож.

Да и полицейские в подобной ситуации вправе открыть огонь, увидев в руках задерживаемого "предмет, похожий на пистолет". Или на автомат. Это может трагически кончиться для самого стрелка: полицейский не сумеет отличить боевой пистолет или автомат от охолощенного (это визуально невозможно) и сразу начнет стрелять на поражение, чтобы защитить прохожих. И будет прав.

Адвокаты потом могут сколько угодно спорить, кто кого спровоцировал. Но погибшему владельцу "пугача" это уже не поможет.

Есть и еще один важный нюанс, который должны учитывать такие "самооборонщики". Да, на охолощенное оружие пока не надо получать лицензии и разрешения. Однако на него все же распространяются некоторые требования постановления правительства № 814.

Так, списанный автомат или пистолет необходимо транспортировать в чехле или кобуре, в разряженном состоянии и отдельно от патронов. И в суде, случись что, обязательно поинтересуются, почему фигурант нес пистолет, пусть и небоевой, просто в кармане. И зачем он был заряжен хоть и холостыми, но все же вполне рабочими патронами. И это будет не в пользу защищавшегося человека.

Кстати, наше оружейное законодательство регулирует не только ношение, но и использование и обращение охолощенного оружия. Так, стрелять из него можно холостыми патронами, но только в специально отведенном для этого месте. То есть в тире или на любом другом стрелковом объекте.

Это особо касается горячих любителей пострелять в людных местах в момент торжества, например на свадьбе. Напомним, за "пьяную" стрельбу предусмотрена ответственность по статье 20.13 КоАП. За стрельбу в не отведенных для этого местах - штраф от 3 до 5 тысяч рублей, в населенных пунктах - от 40 до 50 тысяч рублей, в населенных пунктах группой лиц или в состоянии опьянения - штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Согласитесь, суммы приличные.

Особое предупреждение здесь для владельцев гражданского - охотничьего и травматического - оружия. В случае такого баловства предусматривается конфискация любого оружия и патронов. И еще - лишение права владеть любым оружием до трех лет. То есть владелец охотничьего ружья или, скажем, нарезного карабина, решивший спьяну стрельнуть в толпе из безобидного "пугача", не только заплатит серьезный штраф, но и лишится своего настоящего оружия.