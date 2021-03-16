Около половины россиян, присматривающих дом за городом, сознательно ищут недвижимость не в коттеджных поселках, а в обычных деревнях или дачных товариществах. Хотя доля поклонников коттеджей постепенно растет.

Сейчас около 47% покупателей загородной недвижимости приобретают ее в коттеджных поселках с комплексной застройкой, причем больше половины из них предпочитают уже готовые дома, сообщает компания "Этажи". В 2019 году их доля была около 42%. Доля "дачников" выросла с 31% в 2019 году до 36% в 2020-м, отчасти из-за ажиотажного спроса на загородную недвижимость и, как следствие, дефицита ликвидных предложений. В 2021-м приобрести именно дачу планируют 29% покупателей, однако "высокий сезон" в этом году еще не начался. Остальные 24% готовы рассматривать земельные участки и дома в деревнях и селах.

Ситуация отличается от региона к региону, отмечает руководитель центра загородной недвижимости компании Антон Сауков. Например, в Красноярске доля покупателей, интересующихся дачами, выросла с 20% в 2019 году до 29% в 2020-м и до 30% в начале 2021 года. В Новосибирске спрос подскочил с 28% до 36%, а сейчас упал до 21%. В Екатеринбурге интерес к дачам за последние годы только снижался - с 32% до 30%, а сейчас до 27%.

В Подмосковье спрос на коттеджи сопоставим с интересом к домам в деревне - 37% против 31%, дачи выбирают 24%, сообщает "Циан". Несмотря на очевидные преимущества коттеджных поселков - инфраструктура, безопасность, благоустройство, обслуживание, единство архитектурного решения и пр. - есть причины для отказа от такого формата, отмечают в компании. Некоторые покупатели считают, что дома в коттеджных поселках расположены слишком плотно друг к другу, что противоречит самой концепции загородного образа жизни. Кроме того, помимо высоких цен на коттеджи покупателей отпугивают высокие коммунальные платежи.

Есть клиенты, которые присматривают не маленькую летнюю дачу, а капитальный дом, но принципиально не рассматривают коттеджные поселки, говорит замдиректора Департамента загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Олег Новосад. Просто в недорогих дачных поселках менее обременительны обязательные платежи, при этом есть охрана и минимальные коммунальные услуги - например, вывоз мусора. В дачных поселках стоимость коммунальных платежей - на уровне 1-2 тысяч рублей в месяц. В коттеджных поселках траты зависят от формы правления, коммуникаций, которые есть на балансе, и инфраструктуры. В поселках с управляющей компанией, помимо платежей за газ, воду и электричество, придется платить по 5-15 тысяч рублей в месяц за участок. В поселках с некоммерческим партнерством (другая форма управления) плата ниже - от 250 до 500 рублей за сотку участка, то есть за средний участок в 12-15 соток нужно платить от 3,5 до 8 тысяч рублей в месяц. На покупку же дома в деревне нацелены в основном те, кто не готов платить "коммуналку", или же те, кто по каким-то причинам желает отказаться от привычного социального окружения. В большинстве это люди, которые в состоянии сами о себе позаботиться и не хотят быть зависимыми от решений собраний жителей поселка, членов ТСЖ или управляющих компаний.

В коттеджном поселке придется платить до 15 тысяч рублей за обслуживание

Тем не менее доля спроса на коттеджи постепенно растет, отмечает Сауков. Во-первых, снижается средний возраст покупателя недвижимости - за последние несколько лет они стали "моложе" на 3-4 года. А молодежи важна не просто дача с огородом, а своего рода среда обитания. Поэтому начал набирать обороты новый тренд - создание поселков нового формата - с широкими дорогами, тротуарами, досуговыми и соседскими центрами, коммунальной инфраструктурой и даже беговыми и велодорожками.

Во-вторых, банки и так неохотно кредитуют загородную недвижимость, а подобрать кредит для покупки дома или участка на категориях земель для садоводства и огородничества и вовсе проблематично (за исключением случаев, когда цена низкая и банк готов выдать кредит без проведения оценки, но это, как правило, ограниченная сумма, и не все дачи попадают под эти условия). Среди преимуществ деревенских домов - еще и то, что их можно приобрести по программе сельской ипотеки.