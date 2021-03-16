Локальный максимум годовой инфляции, вероятно, будет достигнут в середине марта, прогнозировал Банк России. Инфляционный всплеск близок к исчерпанию, рост цен, разогнавшийся в конце прошлого года, должен замедлиться до своего естественного уровня. И вот несколько причин для этого, считает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин.

Для аграриев начало весны такой же "горячий" сезон, как канун 8 Марта для продавцов цветов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

1. Пик годовой инфляции каждый год приходится именно на февраль - март, ключевой драйвер - сезонность плодоовощной продукции. Для аграриев этот период значит примерно то же самое, что канун 8 Марта для продавцов цветов, и все инвестиции, логистика, хранение настроены на то, чтобы заработать именно в конце зимы - начале марта. Если попытаться заморозить цены в этот "высокий" сезон, аграрии или перенесут издержки на другие периоды (и тогда с поступлением нового урожая цены не будут так сильно падать), или ответят снижением инвестиций. Если не считать риска картельных сговоров, более высокие цены в начале весны оправданы издержками на хранение или импорт продукции. В этом году у поставщиков и продавцов оставалось поле для маневра в сторону повышения цен благодаря мерам поддержки спроса.

2. Рубль укрепился на 10% по отношению к локальным минимумам прошлого года (отмеченным в ноябре), при этом эффект переноса ослабления курса рубля в цены почти исчерпан. Он проявляется примерно через два месяца в ценах на импорт и еще через два месяца - в ценах на российскую продукцию. Отечественные производители тоже зависят от импортного сырья, комплектующих, а повышение цен на импортные товары обычно служит сигналом для всего рынка. К сожалению, эффект переноса курса в цены работает только в одну сторону, как храповик: когда рубль слабеет, цены растут, когда рубль укрепляется, максимум, на что можно рассчитывать - временные скидки.

3. Влияние на цены дополнительных социальных выплат прошлого года также исчерпано.

4. Огромные вливания в экономику со стороны Федеральной резервной системы и правительства США, а также в еврозоне поддержат рост мировых цен на нефть и продовольствие, но не станут источником для нового витка повышения цен в России. Частично нивелировать этот эффект будет сохранение слабого внутреннего спроса из-за стагнации доходов и высокой долговой нагрузкой населения.

Люди не потратили за год пандемии два триллиона рублей на заграничные путешествия, это помогло экономике

Почему при падающих реальных доходах цены по-прежнему растут? На это есть две причины, считает Даниил Наметкин.

1. Падение реальных располагаемых доходов (в прошлом году - на 3,5%) крайне неравномерно распределилось между разными группами населения: доходы бюджетников, получателей соцвыплат в целом выросли, доходы рантье, предпринимателей - упали. В частности, в структуре денежных доходов заметно сократилась доля доходов от предпринимательской деятельности (до 5,2% в 2020 году против 6% в 2019-м), от собственности (до 4,3% против 5,1% в 2019-м) и прочих денежных поступлений (до 10,6% после 12,3% в 2019-м). В то же время соцвыплаты выросли на 11,5%, оплата труда (формирует около 60% доходов граждан) выросла на 2,4% при повышении реальных зарплат на фоне умеренного роста безработицы. Поэтому спрос со стороны наименее состоятельных слоев населения как минимум не упал.

2. Поменялась структура потребления. По оценкам Банка России, из-за закрытых границ граждане не потратили за год пандемии (март 2020 - февраль 2021) 2 трлн рублей на заграничные путешествия, и очевидно, что часть этих денег они потратили внутри страны. Часть населения отложила покупки автомобилей, других товаров длительного пользования, другая часть - еще и переключилась на более "простые" товары-аналоги.