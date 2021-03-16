Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России

Крупнейшая польская нефтяная компания Orlen подписала контракт с "Роснефтью" о поставках 3,6 млн тонн нефти в год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление польской компании.

Ранее стороны не смогли прийти к соглашению. Российская компания настаивала на повышении цены нефти. Для "Роснефти" в условиях сделки ОПЕК+ о сокращении добычи более выгодны оказались поставки морем из-за падения цены фрахта, а на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Orlen сырье поставлялось по трубопроводу "Дружба". Контракт с польской компанией истек в январе 2021 года, и российская сторона предложила новые условия, соответствующие современным реалиям. По прошлому контракту российская компания поставляла Orlen 5,4-6,6 млн тонн в год.