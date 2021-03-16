Правительство планирует запретить пластиковую посуду

Правительство готовит коренную модернизацию промышленности и даже потребления: из оборота будут выведены и другие предметы, не поддающиеся качественной переработке. К 2030 году планируется направлять на вторичные материальные ресурсы половину всей массы отходов. "Это позволит на 50% меньше захоранивать отходов, на 50% меньше использовать первичных ресурсов", - подчеркнула вице-премьер.
"Мусор становится вторсырьем, только если его разделить на фракции, - отметил руководитель ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. - Нам надо отказаться от тех продуктов, без которых можно спокойно прожить. Важно, чтобы этот процесс не стал шоком для промышленности, здесь стоит применить экономические рычаги воздействия, чтобы производить и использовать то, что можно переработать, было бы выгоднее".
По словам Виктории Абрамченко, в России ежегодно накапливается 8 млрд тонн различных отходов промышленных предприятий. "Большая часть этих отходов - это вторичные материальные ресурсы - то, что может быть вовлечено в оборот заново, и то, что позволит предприятиям зарабатывать, а гражданам - надеяться, что эти предприятия не будут накапливать свои отходы", - отмечает она.
По словам Дениса Буцаева, чтобы запрет неперерабатываемых материалов не стал шоком для промышленности, нужны экономические стимулы перехода "от трудноперерабатываемых видов, в частности упаковки, к более экологичным, подразумевая в этом отношении больше выгоды для производителей использовать перерабатываемые виды упаковки". Для контроля он предложил создать информационную систему отслеживания товаров, продуктов и материалов от момента изготовления до переработки или захоронения.
Минпромторг предлагает ввести оборотные штрафы за отсутствие глубокой сортировки на мусоросжигающих заводах, генерирующих тепловую энергию. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов: "Если мусоросжигающие заводы будут принимать мусор, который не прошел глубокую сортировку, они должны платить серьезные штрафы, вплоть до оборотных, как сейчас у нас происходит по нефтепродуктам на заправках. Они должны в обязательном порядке обеспечить сортировку: это будет обязательное требование, что мусор должен попадать на такие заводы, пройдя глубокую сортировку с извлечением максимального количества полезных фракций".
При этом средства, полученные от штрафов в связи с нанесением ущерба окружающей среде, должны направляться только на решение экологических проблем, уверен глава минприроды Александр Козлов. "Мы хотим, чтобы те штрафы, которые сегодня уже собираются, они "окрашивались". Собираются суммы немалые - пускай они будут "окрашены" и идут на поддержку проектов (в сфере экологии. - "РГ")", - сказал министр.
По словам Виктории Абрамченко, все платежи, которые связаны с нанесением ущерба окружающей среде, необходимо направлять на решение экологических проблем. " Где взять средства на ликвидацию накопленного вреда, когда у предприятия больше нет собственника? Безусловно, это только бюджетные ассигнования, средства либо федерального, либо регионального, либо местного бюджетов. У регионов и муниципалитетов нет средств на такую тотальную генеральную уборку", - отметила она.
Сейчас запланирована ликвидация 191 городской свалки, 88 объектов накопленного вреда, а также работа с действующими промпредприятиями, которые пока еще не стали объектами накопленного вреда, но в скором времени могут в них превратиться. Будет организована расчистка акваторий рек и морей от затонувших судов, а также изменено законодательство для того, чтобы затопление больше не могло считаться нормальной формой утилизации плавсредств.
В целом при создании экономики замкнутого цикла на каждый рубль государственных инвестиций правительство планирует привлечь три рубля частных средств, уточнила зампред правительства.
Александр Козлов обратил внимание на развитие лесной отрасли. К 2030 году она будет давать 215 млрд рублей налоговых поступлений в год, сказал министр, восстановление вырубленного леса достигнет 100% (по площади), при этом в отрасли будут заняты 820 тысяч работников.