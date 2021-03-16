Правительство планирует запретить пластиковую посуду

Правительство разрабатывает меры запрета неперерабатываемого пластика, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна-2021". "Мы должны с вами запрещать - и не нужно бояться этого - применять неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства", - сказала она.

Правительство готовит коренную модернизацию промышленности и даже потребления: из оборота будут выведены и другие предметы, не поддающиеся качественной переработке. К 2030 году планируется направлять на вторичные материальные ресурсы половину всей массы отходов. "Это позволит на 50% меньше захоранивать отходов, на 50% меньше использовать первичных ресурсов", - подчеркнула вице-премьер.

"Мусор становится вторсырьем, только если его разделить на фракции, - отметил руководитель ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. - Нам надо отказаться от тех продуктов, без которых можно спокойно прожить. Важно, чтобы этот процесс не стал шоком для промышленности, здесь стоит применить экономические рычаги воздействия, чтобы производить и использовать то, что можно переработать, было бы выгоднее".

По словам Виктории Абрамченко, в России ежегодно накапливается 8 млрд тонн различных отходов промышленных предприятий. "Большая часть этих отходов - это вторичные материальные ресурсы - то, что может быть вовлечено в оборот заново, и то, что позволит предприятиям зарабатывать, а гражданам - надеяться, что эти предприятия не будут накапливать свои отходы", - отмечает она.

При создании экономики замкнутого цикла на каждый рубль государство планирует привлечь три частных рубля

По словам Дениса Буцаева, чтобы запрет неперерабатываемых материалов не стал шоком для промышленности, нужны экономические стимулы перехода "от трудноперерабатываемых видов, в частности упаковки, к более экологичным, подразумевая в этом отношении больше выгоды для производителей использовать перерабатываемые виды упаковки". Для контроля он предложил создать информационную систему отслеживания товаров, продуктов и материалов от момента изготовления до переработки или захоронения.

Минпромторг предлагает ввести оборотные штрафы за отсутствие глубокой сортировки на мусоросжигающих заводах, генерирующих тепловую энергию. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов: "Если мусоросжигающие заводы будут принимать мусор, который не прошел глубокую сортировку, они должны платить серьезные штрафы, вплоть до оборотных, как сейчас у нас происходит по нефтепродуктам на заправках. Они должны в обязательном порядке обеспечить сортировку: это будет обязательное требование, что мусор должен попадать на такие заводы, пройдя глубокую сортировку с извлечением максимального количества полезных фракций".

При этом средства, полученные от штрафов в связи с нанесением ущерба окружающей среде, должны направляться только на решение экологических проблем, уверен глава минприроды Александр Козлов. "Мы хотим, чтобы те штрафы, которые сегодня уже собираются, они "окрашивались". Собираются суммы немалые - пускай они будут "окрашены" и идут на поддержку проектов (в сфере экологии. - "РГ")", - сказал министр.

По словам Виктории Абрамченко, все платежи, которые связаны с нанесением ущерба окружающей среде, необходимо направлять на решение экологических проблем. " Где взять средства на ликвидацию накопленного вреда, когда у предприятия больше нет собственника? Безусловно, это только бюджетные ассигнования, средства либо федерального, либо регионального, либо местного бюджетов. У регионов и муниципалитетов нет средств на такую тотальную генеральную уборку", - отметила она.

Сейчас запланирована ликвидация 191 городской свалки, 88 объектов накопленного вреда, а также работа с действующими промпредприятиями, которые пока еще не стали объектами накопленного вреда, но в скором времени могут в них превратиться. Будет организована расчистка акваторий рек и морей от затонувших судов, а также изменено законодательство для того, чтобы затопление больше не могло считаться нормальной формой утилизации плавсредств.

В целом при создании экономики замкнутого цикла на каждый рубль государственных инвестиций правительство планирует привлечь три рубля частных средств, уточнила зампред правительства.

Александр Козлов обратил внимание на развитие лесной отрасли. К 2030 году она будет давать 215 млрд рублей налоговых поступлений в год, сказал министр, восстановление вырубленного леса достигнет 100% (по площади), при этом в отрасли будут заняты 820 тысяч работников.