Правительство РФ нашло источник денег на экологические проекты

Новости

"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР 14:50
Кузнецова проработает возможности возобновления работы палаточных лагерей 14:46
В международном аэропорту Хабаровск завершили первый этап реконструкции 14:42
Главу Астраханской таможни обвинили в ущербе на 83 млн рублей 14:40
СК начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы 14:35
Анна Кузнецова: В РФ нужна программа создания круглогодичных детских лагерей 14:34
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов 14:26
В НАТО назвали главные угрозы Западу 14:19
Названы регионы с самым дешевым жильем 13:48
В Челябинске сделали женскую сумочку и "антиковидную" маску из бетона 13:36
В Госдуме не верят в изменение позиции Запада к воссоединению Крыма и РФ 13:34
Володин поддержал идею наградить госпремией разработчиков вакцины от COVID 13:32
Фридайвер установил на Байкале рекорд Гиннесса по глубине погружения 13:25
Синоптики назвали сроки начала весны в Москве 13:17
Песков назвал связанный с выборами критерий оценки губернаторов 13:10
"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер объявила о завершении карьеры 13:05
Мурашко рассказал о развитии онкологической помощи в России 13:03
Проекты комплексного развития территорий стартуют уже летом 13:03
Ближайшие матчи КХЛ И МХЛ пройдут в память о Тимуре Файзутдинове 13:02
В России опровергли информацию о производстве Су-34 для Алжира 12:52
Минюст Боливии потребовал 30 лет тюрьмы для бывшего президента 12:31
ЛДПР на съезде 5 июня утвердит списки кандидатов на выборы в Госдуму 12:30
Умер отец владельца "Спартака" Леонида Федуна 12:30
Наталия Орейро записала песню о самоизоляции на русском языке 12:29
Около 2 тысяч инженерных сооружений вымоют в Москве после зимы 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 13:21
Рубрика: Общество

Правительство РФ нашло источник денег на экологические проекты

Текст: Алексей Дуэль
Собрать средства на экологические проекты и проведение генеральной уборки России за счет штрафов за правонарушения в области охраны природы и оплаты компенсации ущерба окружающей среде предложила вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна-2021" в Сколково.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

"Экология - это дорого, - констатировала вице-премьер. - Где взять средства на ликвидацию накопленного вреда, когда у предприятия больше нет собственника? Безусловно, это только бюджетные ассигнования, средства либо федерального, либо регионального, либо местного бюджетов. У регионов и муниципалитетов нет средств на такую тотальную генеральную уборку".

Вопросы экологии войдут в стратегию развития России

По замыслу Виктории Абрамченко, все экологические платежи - штрафы, плата за негативное воздействие на окружающую среду - станут "окрашенными" в бюджете, именно их и будут направлять на финансирование генеральной уборки.

В рамках таких работ запланирована ликвидация 191 свалки, расположенной в границах городов России. Будут ликвидированы 88 объектов накопленного вреда, а также организована работа с действующими промпредприятиями, которые пока еще не стали объектами накопленного вреда, но в скором времени могут в них превратиться. Будет организована расчистка акваторий рек и морей от затонувших судов, а также изменено законодательство для того, чтобы затопление больше не могло считаться нормальной формой утилизации плавсредств.

"Что будем иметь в конце? В конце мы будем иметь чистую страну, и наши дети будут жить в чистой стране", - уверена Виктория Абрамченко.

Кроме того, правительство готовит коренную модернизацию промышленности и даже потребления: из оборота будут выведены предметы и материалы, не поддающиеся качественной переработке. Среди первых жертв - пластиковые трубочки для напитков, одноразовая посуда, цветные пластиковые бутылки.

"Мусор становится вторсырьем только если его разделить на фракции, - предупредил руководитель ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. - Нам надо отказаться от тех продуктов, без которых можно спокойно прожить. Важно, чтобы этот процесс не стал шоком для промышленности, здесь стоит применить экономические рычаги воздействия, чтобы производить и использовать то, что можно переработать, было бы выгоднее".

Денис Буцаев предложил создать серьезную информационную систему отслеживания товаров, продуктов и материалов, которая проследит весь их путь от момента изготовления до переработки или захоронения. В рамках развития сети объектов по обращению с отходами в ППК РЭО предлагают обратить внимание на термическую утилизацию - здесь исходят из того, что сожженные отходы приносят куда меньше вреда природе, чем отправленные на полигоны.

В целом при создании экономики замкнутого цикла на каждый рубль государственных инвестиций правительство планирует привлечь 3 рубля частных средств.

"Мы заинтересованы в максимальном вовлечении в оборот вторичных ресурсов, - согласился с таким направлением развития статс-секретарь - замглавы минпромторга Виктор Евтухов. - Это повышение конкурентоспособности наших компаний на внешнем рынке. Есть мебельная фабрика и производитель спортивной экипировки, которые полностью перешли на вторичные ресурсы. И таких примеров много".

По данным минпромторга, сейчас отечественная промышленность более чем на 65% обеспечивает развитие отрасли обращения с отходами, используя эту возможность заработать деньги для развития машиностроения и других смежных отраслей.

"Если бы люди знали, что они покупают напиток в бутылке, которую переработать невозможно, они наверняка выбрали бы другую марку, - сказал глава Минприроды Александр Козлов. - Экологическое просвещение людей сможет решить многие проблемы".

В Москве начали тестировать "умные" мусорные баки

Министр обратил внимание на ряд системных проблем, которые его ведомство уже решает или займется в ближайшее время. Например, в стране есть около двух сотен лицензий на пользование недрами, которые были получены когда-то давно, но никак не используются. Одним из способов преодоления этой ситуации может оказаться переход от конкурсов на право пользования недрами к электронным аукционам, считает Александр Козлов.

Еще один проект Минприроды связан с развитием лесной отрасли. К 2030 году она будет давать 215 млрд рублей налоговых поступлений в год, сказал министр, восстановление вырубленного леса достигнет 100% (по площади), при этом в отрасли будут заняты 820 тысяч работников.

"Есть серьезная реальная угроза от изменений климата отраслям экономики, государству, планете в целом, - предупредила Виктория Абрамченко. - По данным нашего Росгидромета, климат в Российской Федерации теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах".

Это грозит отдельным отраслям, таким как сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, считает вице-премьер. Эти отрасли должны, по ее мнению, в первую очередь научиться адаптироваться к прогнозируемым изменениям климата.

Общество Экология "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Правительство изменит формулу расчета цен на бензин с 1 мая
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано
Норвежский политик заявил о законности воссоединения Крыма с Россией
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне"
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году