Правительство РФ нашло источник денег на экологические проекты

Собрать средства на экологические проекты и проведение генеральной уборки России за счет штрафов за правонарушения в области охраны природы и оплаты компенсации ущерба окружающей среде предложила вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна-2021" в Сколково.

"Экология - это дорого, - констатировала вице-премьер. - Где взять средства на ликвидацию накопленного вреда, когда у предприятия больше нет собственника? Безусловно, это только бюджетные ассигнования, средства либо федерального, либо регионального, либо местного бюджетов. У регионов и муниципалитетов нет средств на такую тотальную генеральную уборку".

По замыслу Виктории Абрамченко, все экологические платежи - штрафы, плата за негативное воздействие на окружающую среду - станут "окрашенными" в бюджете, именно их и будут направлять на финансирование генеральной уборки.

В рамках таких работ запланирована ликвидация 191 свалки, расположенной в границах городов России. Будут ликвидированы 88 объектов накопленного вреда, а также организована работа с действующими промпредприятиями, которые пока еще не стали объектами накопленного вреда, но в скором времени могут в них превратиться. Будет организована расчистка акваторий рек и морей от затонувших судов, а также изменено законодательство для того, чтобы затопление больше не могло считаться нормальной формой утилизации плавсредств.

"Что будем иметь в конце? В конце мы будем иметь чистую страну, и наши дети будут жить в чистой стране", - уверена Виктория Абрамченко.

Кроме того, правительство готовит коренную модернизацию промышленности и даже потребления: из оборота будут выведены предметы и материалы, не поддающиеся качественной переработке. Среди первых жертв - пластиковые трубочки для напитков, одноразовая посуда, цветные пластиковые бутылки.

"Мусор становится вторсырьем только если его разделить на фракции, - предупредил руководитель ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. - Нам надо отказаться от тех продуктов, без которых можно спокойно прожить. Важно, чтобы этот процесс не стал шоком для промышленности, здесь стоит применить экономические рычаги воздействия, чтобы производить и использовать то, что можно переработать, было бы выгоднее".

Денис Буцаев предложил создать серьезную информационную систему отслеживания товаров, продуктов и материалов, которая проследит весь их путь от момента изготовления до переработки или захоронения. В рамках развития сети объектов по обращению с отходами в ППК РЭО предлагают обратить внимание на термическую утилизацию - здесь исходят из того, что сожженные отходы приносят куда меньше вреда природе, чем отправленные на полигоны.

В целом при создании экономики замкнутого цикла на каждый рубль государственных инвестиций правительство планирует привлечь 3 рубля частных средств.

"Мы заинтересованы в максимальном вовлечении в оборот вторичных ресурсов, - согласился с таким направлением развития статс-секретарь - замглавы минпромторга Виктор Евтухов. - Это повышение конкурентоспособности наших компаний на внешнем рынке. Есть мебельная фабрика и производитель спортивной экипировки, которые полностью перешли на вторичные ресурсы. И таких примеров много".

По данным минпромторга, сейчас отечественная промышленность более чем на 65% обеспечивает развитие отрасли обращения с отходами, используя эту возможность заработать деньги для развития машиностроения и других смежных отраслей.

"Если бы люди знали, что они покупают напиток в бутылке, которую переработать невозможно, они наверняка выбрали бы другую марку, - сказал глава Минприроды Александр Козлов. - Экологическое просвещение людей сможет решить многие проблемы".

Министр обратил внимание на ряд системных проблем, которые его ведомство уже решает или займется в ближайшее время. Например, в стране есть около двух сотен лицензий на пользование недрами, которые были получены когда-то давно, но никак не используются. Одним из способов преодоления этой ситуации может оказаться переход от конкурсов на право пользования недрами к электронным аукционам, считает Александр Козлов.

Еще один проект Минприроды связан с развитием лесной отрасли. К 2030 году она будет давать 215 млрд рублей налоговых поступлений в год, сказал министр, восстановление вырубленного леса достигнет 100% (по площади), при этом в отрасли будут заняты 820 тысяч работников.

"Есть серьезная реальная угроза от изменений климата отраслям экономики, государству, планете в целом, - предупредила Виктория Абрамченко. - По данным нашего Росгидромета, климат в Российской Федерации теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах".

Это грозит отдельным отраслям, таким как сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, считает вице-премьер. Эти отрасли должны, по ее мнению, в первую очередь научиться адаптироваться к прогнозируемым изменениям климата.