Премьер Японии сделал прививку от коронавируса

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделал прививку от коронавируса. Глава японского правительства получил первую дозу американского препарата Pfizer в одной из токийских больниц.

"Думал, что будет больно. Но оказалось совсем нет", - заявил руководитель японского кабмина, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Второй укол японскому премьеру сделают ориентировочно через три недели.

Суга-сан активно готовится к визиту в США, который ориентировочно состоится в первой половине апреля. Местные СМИ отмечают, что японский политик может стать первым зарубежным лидером, который встретится с американским президентом Джозефом Байденом.