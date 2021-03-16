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16.03.2021 09:44
Рубрика: В мире

Премьер Японии сделал прививку от коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: JAPAN POOL/EPA Фото: JAPAN POOL/EPA
Фото: JAPAN POOL/EPA

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделал прививку от коронавируса. Глава японского правительства получил первую дозу американского препарата Pfizer в одной из токийских больниц.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Думал, что будет больно. Но оказалось совсем нет", - заявил руководитель японского кабмина, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Второй укол японскому премьеру сделают ориентировочно через три недели.

Суга-сан активно готовится к визиту в США, который ориентировочно состоится в первой половине апреля. Местные СМИ отмечают, что японский политик может стать первым зарубежным лидером, который встретится с американским президентом Джозефом Байденом.

В мире Восточная Азия Япония Вакцинация от коронавируса

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