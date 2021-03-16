Прививку от коронавируса планируют внести в Национальный календарь

Вакцинацию от коронавируса предлагают проводить в рамках Национального календаря. Законопроект об этом будет внесен в Госдуму, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на расширенном заседании по здравоохранению в Госдуме.

"В ближайшее время правительством будет внесен в Госдуму законопроект, направленный на включение прививки от коронавируса в Национальный календарь", - сказал Мурашко.

Это значит, что сделать такую прививку бесплатно по полису ОМС сможет каждый желающий, уточнили в Минздраве.

В Национальный календарь включена ежегодная вакцинация россиян от гриппа, а также обязательные прививки, например от туберкулеза, коклюша, столбняка, дифтерии, краснухи и других заболеваний.

Мурашко также сообщил, что с этого дня начинается плановая поставка в регионы вакцин, которые входят в Национальный календарь. "Вакцин произведено достаточно, договоры подписаны, начинается отгрузка в регионы", - подытожил министр.