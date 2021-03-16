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16.03.2021 18:51
Рубрика: Экономика

Программа локальности

Продажа туров по России с кешбэком возобновится с 18 марта
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
Поехать в путешествие по России со скидкой в 20% можно будет и на майские праздники, и даже в начале лета. Продавать туры по стране с возвратом части их стоимости начнут в ночь с 17 на 18 марта 2021 года. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Чтобы получить кешбэк, тур нужно оплатить картой "Мир", часть денег вернется на эту же карту. Фото: Сергей Михеев Чтобы получить кешбэк, тур нужно оплатить картой "Мир", часть денег вернется на эту же карту. Фото: Сергей Михеев
Чтобы получить кешбэк, тур нужно оплатить картой "Мир", часть денег вернется на эту же карту. Фото: Сергей Михеев

Продлится распродажа до 15 июня, а поехать в путешествие можно будет до 30 июня. По программе кешбэка можно приобрести готовый тур, забронировать гостиницу или купить круиз. Туристские суда отправятся в плавание с конца апреля. Основные условия программы остаются прежними. При покупке туров, бронировании отелей туристы получат обратно 20% стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. Период проживания в отеле должен быть не менее двух ночей. Оплатить покупку нужно картой "Мир", которая зарегистрирована в программе лояльности. Кешбэк придет автоматически на эту же карту в течение пяти дней. Программа кешбэка может стать ежегодной, она должна сделать доступнее путешествия по России и стимулировать развитие внутреннего туризма.

Фото: РИА Новости
В Ростуризме назвали ожидаемые сроки восстановления международного туризма

Первый этап программы проводился с 21 по 28 августа прошлого года, а второй - с 15 октября по 5 декабря. В двух этапах приняли участие 300 тысяч россиян. Путешественники купили туры на 6,5 млрд рублей и получили обратно в совокупности 1,2 млрд рублей. По итогам третьего этапа в Ростуризме ожидают двукратный рост продаж по сравнению со вторым этапом, весенний и летний туристические сезоны особенно благоприятны для туристических поездок. В 2020 году на программу туристического кешбэка было выделено 15 млрд рублей. В 2021 году на продолжение программы правительство выделило еще 2 млрд рублей. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, программа позволит снизить стоимость около 300 тысяч услуг для туристов и даст возможность развивать туристический бизнес в регионах.

Туристический кешбэк как мера стимулирования спроса может войти в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". В нацпроекте также планируется предусмотреть механизмы снижения стоимости поездок и для детей, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, программу стимулирования детских поездок запустят уже в этом году. Планируется, что на отдых внутри страны до конца года отправятся 300 тысяч детей. А к 2024 году по России будут путешествовать до 1,5 млн детей. "В течение десяти лет выйдем на то, чтобы каждый ученик средней школы мог хотя бы раз в год поехать отдыхать по стране, а в идеале совершал две поездки: одну на море, вторую - культурно-познавательную", - заметил Чернышенко. Путешествия по стране стали частью образа жизни современного россиянина, добавил он.

В рамках нацпроекта окажут поддержку и туриндустрии. В России будут созданы мастер-планы 12 макротерриторий. В проект паспорта нацпроекта уже включено около 600 туристических проектов на всей территории страны. "Все макротерритории получат свою концепцию, включая зонирование, архитектурный и дизайн-код, расчет турпотоков, нагрузку на инфраструктуру, экосистемы и многое другое. Начнем с Крыма и Дальнего Востока", - сказал Чернышенко.

Купить туры, круизы или забронировать отели со скидкой в 20% можно будет и на майские праздники, и на начало "высокого" летнего сезона 

При создании мастер-планов будут объединены усилия десятков министерств и ведомств, тем самым реализацию турпроектов синхронизируют с действующими планами социально-экономического развития регионов. Создать новые объекты инфраструктуры поможет корпорация "Туризм.РФ".

В целом за счет запуска нового нацпроекта количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти с 65 до 140 млн в год. Развитие туризма позволит увеличить вклад отрасли в ВВП страны, привлечь инвестиции в экономики регионов. В России будет создано 4,7 млн новых рабочих мест в туриндустрии и смежных отраслях.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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