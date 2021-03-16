Проекты комплексного развития территорий стартуют уже летом

Пилотные проекты строительства жилья в рамках комплексного развития территорий планирует уже летом запустить ДОМ.РФ. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании Денис Филиппов на совещании "Единой России" по внесению изменений в нацпроект "Жилье и городская среда".

Закон о комплексном развитии территории (КРТ), принятый в конце прошлого года, дает возможности для создания нового качества жизни, отметил Филиппов. "Важный инструмент для достижения этих целей - вовлечение в жилищное строительство неэффективно используемых федеральных земель. После принятия правительством подзаконных актов в мае 2021 года мы планируем запустить первые проекты, выполненные в соответствии со стандартом КРТ", - сказал он. Сейчас ДОМ.РФ формирует предложения по площадкам в 12 регионах, среди которых Московская, Тюменская, Челябинская, Самарская области, Хабаровский и Красноярский края, Республика Чувашия.

Закон дал возможность существенно сократить сроки градостроительной подготовки территории к началу строительства - с 2,5 лет до 6-9 месяцев.

Дальнейшее развитие механизма КРТ целесообразно продумать уже сейчас, отметил Филиппов. "В частности, мы подготовили предложения о том, чтобы на неиспользуемых федеральных участках, вовлекаемых в хозяйственный оборот для КРТ, ДОМ.РФ мог бы самостоятельно разрабатывать документы по планировке территории - у нас есть все компетенции для этого. Кроме того, на площадке ДОМ.РФ мы открыли направление девелопмента, и на первых проектах, которые мы запустим в этом году - мы смогли бы показать иное качество жизни при создании микрорайонов жилой застройки, в том числе с использованием стандарта развития городских территорий, разработанного ДОМ.РФ", - добавил Денис Филиппов.

Кроме того, нужно развивать ипотечное кредитование в сфере индивидуального жилищного строительства, считают в ДОМ.РФ. Аналог льготной ипотеки на ИЖС со ставкой от 6,1% появился только в конце прошлого года. Этот механизм финансирования малоэтажного строительства должен быть масштабирован, считает Филиппов, но необходим аналог закона о защите прав дольщиков, который позволит участникам ИЖС безопасно брать жилищные кредиты. ДОМ.РФ участвует в подготовке такого законопроекта.