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16.03.2021 18:20
Рубрика: Спорт

Ребус битвы за награды

Прошла жеребьевка финальных раундов мужской и женской Суперлиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
В Москве в офисе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) во вторник состоялась жеребьевка финальных турниров чемпионатов мужской и женской Суперлиги. Борьба за "золото" и награды другого достоинства пройдет в формате "Финалов Шести".
Московские динамовцы (в темной форме) будут хозяевами "Финала Шести" мужской Суперлиги на своей новой арене. Фото: volley.ru Московские динамовцы (в темной форме) будут хозяевами "Финала Шести" мужской Суперлиги на своей новой арене. Фото: volley.ru
Московские динамовцы (в темной форме) будут хозяевами "Финала Шести" мужской Суперлиги на своей новой арене. Фото: volley.ru

Со временем проведения жеребьевки "Финалов Шести" директорат по проведению соревнований ВФВ явно поспешил. Простому болельщику по итогам совершенной процедуры мало что понятно. А ведь каких-либо препятствий, мешающих нехитрым действиям жребия уже в режиме понимания для всех, и на дальнем горизонте не виделось. Пока же поклонникам летающего мяча в России придется разгадывать слишком замысловатый ребус.

Турниры мужской и женской Лиги наций 2021 года пройдут в одном месте

Попробуем все объяснить в максимально доступной форме. По итогам двухкруговых турниров регулярных чемпионатов (тот же директорат непрезентабельно называет данные стадии предварительными этапами) по две лучшие команды напрямую вышли в "Финалы Шести". У мужчин это столичное "Динамо" (24 победы - 2 поражения) и кемеровский "Кузбасс" (22-4). В турнире девушек на вершине оказались действующий чемпион казанский клуб "Динамо-Ак Барс" (24-2, 71 очко) и динамовки московские (24-2, 70).

По регламенту именно победители "регулярок" и стали хозяевами "Финалов Шести". То есть эти соревнования пройдут у мужчин в Москве на недавно вошедшей в строй специализированной волейбольной арене "Динамо" на улице Василисы Кожиной и у женщин в Казани на площадке спортивного центра "Санкт-Петербург" (вот вам и очередная, теперь уже чисто географическая путаница).

Вот результаты жеребьевки мужского финального турнира. Группа "А": "Динамо" М, команды с номерами посева 4 и 5. Группа "Б": "Кузбасс" (Кемерово), клубы 3 и 6. Номера посева распределятся уже после завершения так называемого квалификационного раунда, а в нормальной терминологии - это просто плей-офф: (3) "Зенит-Казань" - (10) "Енисей" (Красноярск), (4) "Зенит" СПб - (9) "Югра-Самотлор" (Нижневартовск), (5) "Факел" (Новый Уренгой) - (8) АСК (Нижний Новгород), (6) "Локомотив" (Новосибирск) - (7) "Урал" (Уфа).

У российских волейболистов уменьшилось число игр во втором круге ЛЧ

У женщин картина такая: Группа "А": "Динамо-Ак Барс", 3 и 6. Группа "Б": "Динамо" М, 4 и 5. Пары плей-офф, где первые матчи уже были сыграны: (3) "Локомотив" (Калининград) - (10) "Енисей", (4) "Динамо (Краснодар) - (9) "Протон" (Саратов), (5) "Ленинградка" - (8) "Минчанка" (Беларусь), (6) "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.) - (7) ВК "Липецк".

Спорт Волейбол

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