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16.03.2021,  
10:26
Текст:  Светлана Цыганкова

Разработчик рассказал о взаимодействии "Грома" с роем беспилотников

Фото: Григорий Сысоев \ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев \ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев \ РИА Новости

Перспективный беспилотный летательный аппарат "Гром" получит функцию взаимодействия с роем разведывательных и ударных дронов "Молния", состоящим из десяти малогабаритных беспилотников. Он также будет в состоянии менять задание для каждого члена группы.

Фото: Андрей Катаев/РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщили в компании "Кронштадт", которая и разрабатывает "Гром". Представитель компании пояснил: возвращаемые беспилотники - это разведывательные дроны, ударные - камикадзе.

"Молнии" будут также общаться между собой и с беспилотником-носителем. Они оптимизированы для применения в составе роя и постоянно смогут обмениваться данными. Возможно и изменение задания для каждого члена роя, например, передача функций лидера и взаимозаменяемость. Задание они смогут выполнять группой и без постоянной связи с самолетом-носителем, это позволяет искусственный интеллект.

Как писала уже "РГ", новый беспилотник "Гром" будет действовать вместе с истребителями Су-35 и Су-57. У дрона четыре точки подвески - по две под консолями крыльев и внутри фюзеляжа. Взлетная масса - семь тонн, боевая нагрузка - до двух тонн.

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