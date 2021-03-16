Экскурсия за 42 рубля
Напомню, маршрут "Т" запустили в Москве 4 сентября прошлого года. Незадолго до этого на смену троллейбусам пришли электробусы. Современные, комфортные, а главное, маневренные. Они не привязаны к проводам, и пассажирам больше не нужно ждать, когда водитель приспособит на место рога, слетевшие по ходу движения, и можно будет ехать дальше. С помощью музейного маршрута город пытается сохранить память о самом троллейбусе и роли, которую он сыграл в жизни города. Запустили его вблизи Новорязанской улицы, где в июне 1937 года открылся второй троллейбусный парк, признанный сегодня архитектурным памятником. За развитие и наполнение маршрута отвечает музей транспорта Москвы - на той же Новорязанской улице сейчас идет реконструкция зданий, где к 2023 году музей получит постоянную прописку. Планируется, что троллейбусный маршрут тогда будет кружить вокруг музея как один из его экспонатов, давая возможность посетителям не только познакомиться с историей общественного транспорта, но и испытать его в деле.
Сейчас же последние московские троллейбусы внешне мало чем отличаются от автобусов и трамваев. На маршруте "Т" восемь остановок. Самая первая из них расположена на Площади трех вокзалов. Отсюда корреспонденты "РГ" и начали свое путешествие. Ждать троллейбуса долго не пришлось - подошел буквально через пару минут. Перепутать его невозможно ни с чем - и потому что троллейбусов в столице больше нет нигде, и потому что на боках последних так и написано: "Музейный маршрут". Вместе со мной в салон зашел доставщик еды. Рассказал, что в этом районе у него бывает много заказов и выполнять их, разъезжая на троллейбусе, ему очень удобно. Следом поднялась в салон пара пенсионеров. Выяснилось, живут возле одной из остановок, маршрут "Т" для них - лучший способ сократить дорогу от дома до метро.
О том, что мы едем на необычном транспорте, напоминают только развешенные в салоне карты маршрута с достопримечательностями и стикеры с QR-кодом. Если навести на них телефон, открывается страница с бесплатной аудиоэкскурсией - ее озвучивает директор музея транспорта Оксана Бондаренко. Слушать интересно - пока троллейбус отъезжал от Комсомольской площади, я, например, узнал, что местный Дворец железнодорожников связан с романом "Двенадцать стульев" и Львом Лещенко, а также почему площадь Трех вокзалов раньше называлась Каланчевской. Судя по отзывам в Сети, желающих прокатиться на троллейбусе и побывать на экскурсии немало. Способствует этому и то, что пролегает маршрут по историческим местам, есть на что посмотреть.
В Музее транспорта сообщили: с сентября пассажирами необычного маршрута стали более 25 тысяч человек. Их могло быть гораздо больше, но помешала пандемия - туристов в Москве сейчас немного, да и лишний раз кататься в общественном транспорте люди боятся. Тем не менее уже под конец поездки я успеваю познакомиться со студенткой Дарьей Локотковой - она в этот вечер оказалась единственным пассажиром-туристом. "Давно слышала про этот маршрут, но все не хватало времени на нем прокатиться. Хотя до этого я уже испытала популярные трамвайные маршруты, которые ездят по историческим местам. Мой любимый - N 39, идет от Чистых прудов до станции метро "Университет". По студенческому проездному поездка что на трамвае, что на троллейбусе получается почти бесплатной, так что можно еще и сэкономить", - делится она.
Впрочем, даже если вы не студент, поездка по музейному маршруту все равно обходится недорого - с моей "Тройки" при входе списали 42 рубля. Билет на автобусную экскурсию обойдется как минимум в десять раз дороже.
Следующая остановка - весна
Периодически на музейном маршруте устраивают всевозможные культурные акции. В ноябре, например, один из троллейбусов расписал современный художник Александр Виноградов - и снаружи на корпусе, и в салоне он сделал трогательные рисунки старой и новой Москвы. А в декабре в арт-объект превратился не только еще один троллейбус, но и остановки. Над одной из них появилась большая светящаяся надпись "Все разминулись" - так художник Алина Глазун попыталась заставить случайного зрителя задуматься: не потерял ли он свою индивидуальность, не разминулся ли с самим собой?
А в этот понедельник на музейный маршрут вышел троллейбус, на борту которого запечатлен яркий пейзаж весеннего леса. Его автор - художница Ирина Корина - месяц ездила в троллейбусе, изучала старинную карту кварталов, по которым сейчас пролегает музейный маршрут, и делала зарисовки. Она узнала, что еще в XIX веке здесь были рощи лип, берез и ольхи, текла речка Ольховка и целый каскад запруд реки Чечеры.
Прокатиться на красочном лесном троллейбусе теперь может любой желающий. А в музее транспорта обещают, что на смену ему придет новый арт-объект на колесах и со временем единственный троллейбусный маршрут будет становиться все более интересным и действительно музейным.
Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы:
- Наш "Музейный маршрут" создан для того, чтобы не только запечатлеть городскую историю, но и создавать новую, черпая вдохновение в новом городском ландшафте, новых трендах и самих пассажирах. Поэтому мы приглашаем к коллаборациям известных и начинающих художников, проводим онлайн-концерты и экскурсии и планируем проводить другие культурные события, чтобы поездка на троллейбусе становилась путешествием в историю в окружении современников. Сейчас в планах музея - запуск офлайн экскурсионной программы, которая будет включать и поездку в троллейбусе, и прогулку по интересным местам района, где он следует.