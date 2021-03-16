Когда в 1962 году Булат Окуджава писал стихи про последний троллейбус, он вряд ли предполагал, что настанет время, когда синий троллейбус может стать последним не только в полночь, но и вообще перестанет существовать как вид общественного транспорта. Но вот уже полгода, как в столице остался лишь маршрут "Т", по которому ходят только троллейбусы, ставшие музеем на колесах. На них еще можно подъехать до нужной остановки, но для большинства пассажиров это теперь больше экскурсионный аттракцион. Корреспонденты "РГ" тоже прокатились по музейному маршруту и оценили, чем и кому он интересен.

Экскурсия за 42 рубля

Напомню, маршрут "Т" запустили в Москве 4 сентября прошлого года. Незадолго до этого на смену троллейбусам пришли электробусы. Современные, комфортные, а главное, маневренные. Они не привязаны к проводам, и пассажирам больше не нужно ждать, когда водитель приспособит на место рога, слетевшие по ходу движения, и можно будет ехать дальше. С помощью музейного маршрута город пытается сохранить память о самом троллейбусе и роли, которую он сыграл в жизни города. Запустили его вблизи Новорязанской улицы, где в июне 1937 года открылся второй троллейбусный парк, признанный сегодня архитектурным памятником. За развитие и наполнение маршрута отвечает музей транспорта Москвы - на той же Новорязанской улице сейчас идет реконструкция зданий, где к 2023 году музей получит постоянную прописку. Планируется, что троллейбусный маршрут тогда будет кружить вокруг музея как один из его экспонатов, давая возможность посетителям не только познакомиться с историей общественного транспорта, но и испытать его в деле.

Сейчас же последние московские троллейбусы внешне мало чем отличаются от автобусов и трамваев. На маршруте "Т" восемь остановок. Самая первая из них расположена на Площади трех вокзалов. Отсюда корреспонденты "РГ" и начали свое путешествие. Ждать троллейбуса долго не пришлось - подошел буквально через пару минут. Перепутать его невозможно ни с чем - и потому что троллейбусов в столице больше нет нигде, и потому что на боках последних так и написано: "Музейный маршрут". Вместе со мной в салон зашел доставщик еды. Рассказал, что в этом районе у него бывает много заказов и выполнять их, разъезжая на троллейбусе, ему очень удобно. Следом поднялась в салон пара пенсионеров. Выяснилось, живут возле одной из остановок, маршрут "Т" для них - лучший способ сократить дорогу от дома до метро.

О том, что мы едем на необычном транспорте, напоминают только развешенные в салоне карты маршрута с достопримечательностями и стикеры с QR-кодом. Если навести на них телефон, открывается страница с бесплатной аудиоэкскурсией - ее озвучивает директор музея транспорта Оксана Бондаренко. Слушать интересно - пока троллейбус отъезжал от Комсомольской площади, я, например, узнал, что местный Дворец железнодорожников связан с романом "Двенадцать стульев" и Львом Лещенко, а также почему площадь Трех вокзалов раньше называлась Каланчевской. Судя по отзывам в Сети, желающих прокатиться на троллейбусе и побывать на экскурсии немало. Способствует этому и то, что пролегает маршрут по историческим местам, есть на что посмотреть.

В Музее транспорта сообщили: с сентября пассажирами необычного маршрута стали более 25 тысяч человек. Их могло быть гораздо больше, но помешала пандемия - туристов в Москве сейчас немного, да и лишний раз кататься в общественном транспорте люди боятся. Тем не менее уже под конец поездки я успеваю познакомиться со студенткой Дарьей Локотковой - она в этот вечер оказалась единственным пассажиром-туристом. "Давно слышала про этот маршрут, но все не хватало времени на нем прокатиться. Хотя до этого я уже испытала популярные трамвайные маршруты, которые ездят по историческим местам. Мой любимый - N 39, идет от Чистых прудов до станции метро "Университет". По студенческому проездному поездка что на трамвае, что на троллейбусе получается почти бесплатной, так что можно еще и сэкономить", - делится она.

Впрочем, даже если вы не студент, поездка по музейному маршруту все равно обходится недорого - с моей "Тройки" при входе списали 42 рубля. Билет на автобусную экскурсию обойдется как минимум в десять раз дороже.

Следующая остановка - весна

Периодически на музейном маршруте устраивают всевозможные культурные акции. В ноябре, например, один из троллейбусов расписал современный художник Александр Виноградов - и снаружи на корпусе, и в салоне он сделал трогательные рисунки старой и новой Москвы. А в декабре в арт-объект превратился не только еще один троллейбус, но и остановки. Над одной из них появилась большая светящаяся надпись "Все разминулись" - так художник Алина Глазун попыталась заставить случайного зрителя задуматься: не потерял ли он свою индивидуальность, не разминулся ли с самим собой?

А в этот понедельник на музейный маршрут вышел троллейбус, на борту которого запечатлен яркий пейзаж весеннего леса. Его автор - художница Ирина Корина - месяц ездила в троллейбусе, изучала старинную карту кварталов, по которым сейчас пролегает музейный маршрут, и делала зарисовки. Она узнала, что еще в XIX веке здесь были рощи лип, берез и ольхи, текла речка Ольховка и целый каскад запруд реки Чечеры.

Прокатиться на красочном лесном троллейбусе теперь может любой желающий. А в музее транспорта обещают, что на смену ему придет новый арт-объект на колесах и со временем единственный троллейбусный маршрут будет становиться все более интересным и действительно музейным.

Прямая речь

Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы:

- Наш "Музейный маршрут" создан для того, чтобы не только запечатлеть городскую историю, но и создавать новую, черпая вдохновение в новом городском ландшафте, новых трендах и самих пассажирах. Поэтому мы приглашаем к коллаборациям известных и начинающих художников, проводим онлайн-концерты и экскурсии и планируем проводить другие культурные события, чтобы поездка на троллейбусе становилась путешествием в историю в окружении современников. Сейчас в планах музея - запуск офлайн экскурсионной программы, которая будет включать и поездку в троллейбусе, и прогулку по интересным местам района, где он следует.