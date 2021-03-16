Чем завлечь инвесторов в моногорода Центральной России

По данным Минэкономразвития РФ, количество резидентов территорий опережающего развития (ТОР или ТОСЭР) в моногородах за прошлый год выросло почти на 40 процентов, а объем инвестиций увеличился более чем на 30 процентов. Однако не всегда даже статус территории опережающего развития является решающим при выборе инвестором площадки для размещения производства.

В моногородах охотно размещают производства крупные мясоперерабатывающие холдинги. Но для этого должны быть созданы условия. Фото: Егор Алеев/ ТАСС

Сложно, но можно

В Тульской области подвели итоги работы территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) региона за 2020 год, а также обсудили развитие моногородов. По словам зампредседателя правительства региона Григория Лаврухина, в прошлом году в шести моногородах региона было создано более 2,3 тысячи рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Города привлекли более 17 миллиардов инвестиций в основной капитал. Статус территорий опережающего развития имеют города Ефремов и Алексин.

- С марта 2018 года резидентами ТОСЭР "Ефремов" стали семь компаний. За это время мы создали 240 новых рабочих мест, привлекли более миллиарда рублей инвестиций. В этом году увеличим количество резидентов до восьми, создадим свыше 400 рабочих мест и привлечем около пяти миллиардов рублей инвестиций. На ТОСЭР "Алексин" с апреля 2019 года также пришли семь компаний. Это принесло более 100 новых рабочих мест, - рассказал зампред.

Как пояснил гендиректор корпорации развития Рязанской области Артем Никитин, в регионе статус монопрофильного города имеют четыре населенных пункта. ТОСЭР создана в одном из них - поселке Лесном. Кроме того, уже подали заявку на создание ТОСЭР в Новомичуринске. По его словам, процедура получения статуса ТОСЭР небыстрая. Требуется определить границы ТОР, виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

- Процедура получения статуса ТОСЭР нелегкая. Но дело того стоит: это хорошие льготы и преференции, - поясняет Артем Никитин. - Для организаций, получивших статус резидента, предусмотрены льготы по налогу на прибыль, земельному, имущественному и транспортному налогам. Создание территорий опережающего развития позволит диверсифицировать экономику, а также снизить зависимость от градообразующего предприятия - завода синтетических волокон "Эластик".

Постановление правительства РФ о создании ТОСЭР "Лесной" было подписано в 2017 году. На сегодня здесь зарегистрировано девять резидентов, уже создано 203 новых рабочих места. "Для муниципального образования это серьезная цифра. Проект изначально был социально значимым. Теперь надеемся, что и Новомичуринск тоже получит статус территории опережающего развития", - подчеркивает Никитин.

В Калужской области ТОСЭР "Сосенский" была создана одновременно с рязанской. На данный момент, по информации регионального Минэкономразвития, здесь зарегистрированы три резидента, общий объем планируемых вложений - около миллиарда рублей. По ситуации на 1 января уже инвестировано порядка 50 миллионов рублей, создано 36 рабочих мест. Хотя изначально все шло не очень гладко: первый крупный инвестор, с которым было подписано соглашение при создании ТОСЭР, отказался от этой площадки.

"Случаи отказа инвесторов от реализации проекта после подписания соглашения, безусловно, есть. Это связано с недостаточной проработкой проектов на старте реализации, проблемами с доступными источниками финансирования, с изменениями тенденций рынка сбыта будущей продукции. Могут оказывать влияние и отдельные непредвиденные факторы (например, коронавирусная инфекция)", - поясняют в профильном министерстве.

Сегодня в портфеле находятся еще несколько проектов: планируется, что в 2021 году в ТОСЭР "Сосенский" будет привлечено не менее двух резидентов. Всего же в Калужской области три городских поселения, включенных в Перечень монопрофильных муниципальных образований РФ. Помимо Сосенского статус территории опережающего развития в прошлом году получил город Кондрово. В настоящее время данную площадку для реализации проектов рассматривают пять компаний с общим объемом инвестиций на сумму 2,3 миллиарда рублей, количество планируемых для создания рабочих мест - более 250.

На что клюет инвестор

Калужская область уже давно зарекомендовала себя как регион, куда умеют завлечь инвестора. Как поясняют калужские эксперты, решение по размещению проекта на территории региона принимается инвестором на основании совокупности факторов.

Инвесторы в первую очередь интересуются площадками с готовой инфраструктурой и наличием льготных режимов

"Роль экономических стимулов достаточно велика, так как при получении налоговых льгот, финансовых мер поддержки, площадок с готовой инфраструктурой инвестор имеет возможность направить инвестиции в профильное направление бизнеса и сократить сроки окупаемости проекта. Поэтому инвесторы в первую очередь и интересуются специализированными площадками с готовой инфраструктурой (индустриальные парки) и наличием льготных режимов (например, ОЭЗ, ТОСЭР), - комментируют в профильном министерстве. А в качестве примера приводят моногород Сосенский, на территории которого были совмещены два этих режима - созданы ТОСЭР "Сосенский" и индустриальный парк. Аналогичная ситуация и в рязанском моногороде Лесном, где также создается крупнейший индустриальный парк площадью в 558 гектаров с хорошей логистикой: рядом проходит трасса М-5.

- Самое сложное - создание инфраструктуры. Подведение энергоносителей, железнодорожных путей. Где удается решить все эти вопросы, туда идет инвестор, - уверен Артем Никитин.

С ним согласен и министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко. По его словам, один из ключевых моментов - инфраструктурная подготовка площадок. Для этого региональным правительством организовано тесное взаимодействие с ключевыми ресурсоснабжающими организациями и профильными федеральными ведомствами.

Впрочем, как отмечают его коллеги в Калужской области, одновременно большую роль играет географическое расположение площадки для размещения будущего производства относительно рынка сбыта и расположения сырьевой базы и поставщиков комплектующих - сокращенное логистическое плечо экономит временные и финансовые ресурсы. В Рязанской области в случае заинтересованности инвестора в площадке готовы помогать с организацией транспортной инфраструктуры.

Еще один немаловажный вопрос - кадровый. Зачастую в моногородах действуют профильные учебные заведения среднего специального образования. В том же Сосенском, где градообразующим предприятием является приборостроительный завод, сосредоточены высококвалифицированные кадры. А в Рязанской области ищут инвесторов в моногород Кораблино, где нет семьи, которая не была бы связана с ткацким ремеслом.

Не ТОРом единым

Помощь государства моногородам необходима как воздух. Ключевую роль здесь играет Фонд поддержки моногородов РФ. А вообще в едином перечне поддержки монопрофильных муниципальных образований РФ, размещенном на сайте Фонда, более двадцати позиций.

Так, в Тульской области, по словам Татаренко, для создания инфраструктурных площадок используются все возможности привлечения федерального финансирования: это и инфраструктурные программы естественных монополий, и проекты модернизации и расширения инфраструктуры, и нацпроекты. В этом году в Ефремове по программе "Формирование современной городской среды" будет благоустроено 14 дворов и завершен проект "Сердце Ефремова". По программе "Развитие транспортной системы..." отремонтируют 50 тысяч квадратных метров дорог на 45 миллионов рублей. В рамках проекта "Чистая вода" запланировано строительство новой водопроводной системы в селе Шилове стоимостью 43 миллиона. Отправлена заявка в Фонд развития моногородов на софинансирование строительства окружной дороги в объеме 163 миллиона рублей. А в Алексине по нацпроекту "Демография" построят детский сад на 60 мест, в оздоровительном лагере "Солнечный" реконструируют старые корпуса и построят новые.

Не всем повезло с географией. В Брянской области 10 муниципалитетов входят в перечень моногородов, но пока ни один не получил статуса территории опережающего развития. Главная проблема - удаленность этих поселков. Сегодня там в основном развивается малый и средний бизнес. К примеру, моногород Белая Березка расположен на границе с Украиной, что уже отпугивает инвестора, не говоря об удаленности его от федеральных трасс. Единственное предприятие - деревообрабатывающий комбинат, производящий фанеру и ДВП, - некоторое время назад был на грани банкротства. Как рассказали в департаменте экономического развития региона, удержать комбинат на плаву удалось за счет региональных льгот и средств из областной казны.

Кстати

За последние пять лет общая сумма финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах с поддержкой АО "Корпорация "МСП" превысила 63,3 миллиарда рублей. Данная информация прозвучала 4 марта 2021 года в ходе всероссийского мероприятия, организованного АО "Корпорация "МСП" с участием МОНОГОРОДА.РФ, представителей 63 субъектов Российской Федерации, 321 моногорода.